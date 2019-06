HARRY POTTER: WIZARDS UNITE arriva finalmente anche in Italia

Bacchette in posizione! Niantic, Inc. e WB Games annunciano che Harry Potter: Wizards Unite è finalmente disponibile anche in Italia, dopo il lancio avvenuto nei giorni scorsi negli Stati Uniti, in Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.

Realtà Aumentata (AR) per dispositivi mobili è stato co-sviluppato e co-pubblicato da Niantic, Inc. e WB Games sotto l’etichetta Portkey Games. È ora possibile scaricare il gioco gratuitamente su App Store (iPhone), Google Play (Android) e Samsung Galaxy Apps Store (Samsung).

John Hanke, fondatore e CEO di Niantic ha dichiarato:

Per i fan del mondo dei maghi inizia un viaggio meraviglioso, che li porterà a vivere grandi avventure virtuali nel mondo che li circonda. Il gioco è il frutto di tutta l’esperienza raccolta negli ultimi sette anni di eccellenza nel settore della realtà aumentata e del game design applicato al mondo reale.

David Haddad, presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment ha aggiunto:

Siamo molto contenti di aver unito le forze con Niantic, il leader mondiale del gaming AR, per creare Harry Potter: Wizards Unite, un’esperienza estremamente magica e immersiva che arricchisce il portfolio della nostra etichetta Portkey Games.

Harry Potter: Wizards Unite permetterà a tutti i maghi e a tutte le streghe che hanno sempre intravisto sprazzi di magia intorno a loro di lasciare correre libera la fantasia, grazie a una combinazione di narrazione unica e tecnologia AR all’avanguardia.



Harry Potter: Wizards Unite è nato grazie alla Real World Platform di Niantic ed è il frutto dell’esperienza nel game design e nella creazione di contenuti di WB Games San Francisco. In qualità di nuove reclute dell’Unità Speciale dello Statuto di Segretezza, i giocatori dovranno indagare sulla caotica attività magica che ha fatto capolino nel mondo dei Babbani e unire le forze per risolvere i misteri di questa Calamità. I giocatori potranno esplorare i quartieri e le città del mondo reale per scoprire misteriosi manufatti, lanciare incantesimi e incontrare animali fantastici e personaggi iconici lungo il proprio cammino.