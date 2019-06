A.O.T.2 Final Battle: Nuovi dettagli da KEOI TECMO

KOEI TECMO Europe ha pubblicato nuove informazioni sul nuovo battle system presente in A.O.T. 2: Final Battle. L’ultimo capitolo dell’intensa serie action, basata sul fenomeno anime mondiale ‘Attack on Titan’, sarà disponibile il 5 luglio 2019 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One (inclusa Xbox One X) e in versione digitale su Windows PC tramite Steam.

In A.O.T. 2: Final Battle, la dimensione colossale dei nemici richiede equipaggiamenti molto potenti per gli Scout. Per alzare la posta, insieme al tradizionale Slashing Gear, gli Scout possono ora equipaggiare una Shooting Gear ancora più letale. La sostituzione delle lame con le pistole consente attacchi a lungo raggio insieme a una gran varietà di munizioni che permettono diversi tipi di danni, tra cui: Regular Shot, Scatter Shot, Explosive Shot, Attrition Shot, Numbing Shot e Incendiary Shot Ammo.

Ricaricare le munizioni è facile come sostituire gas e lame – in Final Battle se i giocatori rilasciano il pulsante di ricarica mentre il quadrante tocca l’area “gialla”, otterranno una ricarica perfetta e la risorsa in uso non si esaurirà nel breve periodo. I giocatori possono scegliere rapidamente tra Shooting e Slashing Gear nelle basi di rifornimento sul campo, in quanto adattarsi alla situazione di battaglia è la chiave per sconfiggere i Titani.

L’impressionante Showdown Equipment è utile anche per fornire agli Scout un enorme aumento di potenza in battaglia. Tra le due opzioni a disposizione troveranno: la rivoluzionaria ‘Thunder Spear’ che infligge rapidamente danni esplosivi per spazzare via i Titani e le ‘Gatling Guns’ che scaricano proiettili in grado di strappare via qualsiasi parte dei Titani. Una volta ottenuta questa attrezzatura in battaglia e dopo aver riempito il misuratore di equipaggiamento Showdown, gli Scout potranno scatenare attacchi ad alto danno per un periodo limitato.

Gli aspiranti Scout desiderosi di provare questo nuovo equipaggiamento possono effettuare ora il pre-order per ottenere contenuti bonus utili per migliorare la loro esperienza di ‘Attack on Titan’. Coloro che acquisteranno A.O.T. 2: Final Battle, in edizione fisica o digitale, per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC (tramite STEAM), durante il primo mese di lancio, riceveranno il costume “Queen of Historia” per Christa, “Young Male Coat” per Kenny, “Plain Clothes (Underground City)” per Levi e il costume “One-piece Dress” per Mikasa.

I giocatori PlayStation 4 riceveranno anche l’accesso anticipato ai personaggi giocabili ‘Kenny’ e ‘Zeke’ al momento dell’acquisto, entro il primo mese, mentre i giocatori di Xbox One e Nintendo Switch che effettueranno il pre-order del gioco prima del lancio saranno in grado di sbloccare questi personaggi, in anticipo per il loro roster, insieme ad ‘Eren (Long Hair)’. Il pre-order su Nintendo Switch sarà disponibile nelle prossime settimane.