Brawlhalla: Arrivano gli eroi di Adventure Time

Algebrico! In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato l’arrivo in Brawlhalla di alcuni epici crossover dedicati a Finn l’avventuriero, Jake il cane e la Principessa Gommarosa della celebre serie di Cartoon Network, Adventure Time.

Brawlhalla è un gioco di combattimenti e piattaforme free-to-play con più di 25 milioni di utenti su PC e PlayStation 4, ma ora disponibile anche per Nintendo Switch e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.

Gli epici crossover di Adventure Time riprendono le attuali leggende di Brawlhalla rendendole ancora più interessanti, grazie a uno stile grafico davvero unico e nuovi poteri, nuove animazioni personalizzate, nuovi suoni e molto altro ancora.

Da oggi fino al 25 giugno, sarà disponibile uno speciale evento di gioco a tema Adventure Time, che includerà tutti i nuovi contenuti qui indicati.

Ehi ragazzo, vuoi dei poteri magici? Scopri i tre nuovi crossover di Adventure Time.

Finn – L’avventuriero, questo epico crossover riprende i poteri e le abilità della leggenda di Brawlhalla, Jhala, ma con sei attacchi caratteristici e skin per l’ascia e la spada a tema Adventure Time.

Jake – Il compagno magico, con sei attacchi caratteristici e due armi a tema Adventure Time, il martello e i guantoni. Jake riprende la leggenda Kor. Ora possiamo prendere tutti a calci nelle loro chiappe digitali!

Principessa Gommarosa – Sovrana del Regno di Dolcelandia, con sei attacchi caratteristici e due armi a tema Adventure Time, i blaster e il lancia-razzi. Gommarosa riprende Lord Vraxx. Ci pensa la scienza!

Dopo l’evento gli epici crossover di Adventure Time di Finn, Jake e la Principessa Gommarosa non spariranno del tutto, perché continueranno a essere offerti nello store del gioco. Infatti, sarà possibile acquistare questi adorabili personaggi per 300 monete Mammoth ciascuno.

Modalità Amico: la nuova modalità di gioco a tema Adventure Time

Questa volta nella “squadra” esiste un “io”. In una speciale mappa a tema Adventure Time, i giocatori avranno una propria squadra in cui potranno controllare due leggende contemporaneamente per sconfiggere un altro giocatore. La nuova modalità di gioco resterà come modalità personalizzata anche dopo la fine dell’evento. È molto più pericolosa di quanto pensiate!

Altre fantastiche aggiunte a tema Adventure Time

Una mappa a tema Adventure Time, Tree Fort.

Effetti di KO a tema con tutti i personaggi più amati della serie: Lady Iridella, Principessa dello Spazio Bitorzolo, Gunter, oltre a tanti altri adorabili abitanti della Terra di Ooo.

Sviluppato da Blue Mammoth, Brawlhalla è un epico gioco di combattimenti a piattaforme free-to-play che vede i giocatori impegnati a combattere per la gloria nelle arene del Valhalla.

Scegliendo fra oltre 40 personaggi diversi, è possibile optare per modalità giocatore singolo o in cooperativa, oltre a scegliere tra varie competizioni online e in locale. Quest’anno, il team ha iniziato ad aggiungere il gioco multipiattaforma in fasi, con gli utenti Xbox e Nintendo Switch che ora possono giocare insieme