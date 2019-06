Marvel’s Avengers: Data di uscita, dettagli e Gameplay Trailer

Marvel Entertainment e Square Enix sono orgogliose di presentare Marvel’s Avengers, un epico gioco di azione-avventura che combina una narrazione cinematografica con meccaniche di gioco in single-player e cooperativo.

Sviluppato da Crystal Dynamics in collaborazione con Eidos-Montréal, Crystal Northwest e Nixxes Software, Marvel’s Avengers sarà pubblicato contemporaneamente per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X), Stadia e PC il 15 maggio 2020.

Marvel’s Avengers realizzerà i sogni da supereroi dei giocatori grazie a una trama incredibile e un universo in costante espansione, andando così a comporre l’esperienza di gioco definitiva sugli Avengers. Padroneggia abilità straordinarie, personalizza una gamma di eroi in continua crescita, riunisci una squadra di massimo quattro giocatori e difendi la Terra da minacce sempre più temibili.

Marvel’s Avengers inizia durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano a San Francisco il nuovo avveniristico Quartier Generale Avengers e un nuovo elivelivolo alimentato da una fonte energetica sperimentale. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un catastrofico incidente causa una devastante distruzione. Incolpati di questa tragedia, gli Avengers si sciolgono. Cinque anni più tardi, con i supereroi messi al bando, il mondo è nuovamente in pericolo e l’unica speranza di salvezza consiste nel riunire i più potenti eroi della Terra.



Jay Ong, EVP, Head of Games at Marvel Entertainment ha dichiarato:

Crystal Dynamics è uno degli studi di sviluppo più talentuosi e rispettati del settore, quindi non possiamo che essere emozionati per la loro ambiziosa visione diMarvel’s Avengers. Il gioco sarà molto coinvolgente e diventerà una pietra miliare nel panorama della narrazione Marvel, introducendo un’interpretazione autentica e innovativa dei nostri eroi, in un modo mai visto prima d’ora. Questo gioco segna il futuro degli Avengers.

Scot Amos, Head of Studio presso Crystal Dynamics ha dichairato:

Da fan accaniti, lavorare con la Marvel e con questi personaggi significa realizzare un sogno. Siamo orgogliosi di poter finalmente presentare al mondo Marvel’s Avengers. Sarà la nostra interpretazione originale di questi iconici supereroi. Abbiamo sfruttato tutte le esperienze combinate dei nostri studi per creare un’epica narrazione di azione-avventura, costruendo un universo in cui i fan potranno immergersi negli anni a venire.

Marvel’s Avengers vanta una storia di taglio cinematografico, affiancata dall’adrenalinica azione che ha reso famosa Crystal Dynamics. Grazie a regolari aggiornamenti di contenuti, il gioco permetterà di affrontare un epico viaggio che si dipanerà nel corso di diversi anni.

Ron Rosenberg, Head of Studio presso Crystal Dynamics conclude:

Abbiamo riunito incredibili sviluppatori provenienti da tutto il mondo videoludico per offrire ai giocatori un’avventura indimenticabile. Per garantire a tutti i giocatori un’esperienza davvero eroica, la nostra narrazione si dipanerà nel corso di diversi anni, senza “loot box” o scenari “pay-to-win”. Ogni nuovo supereroe o ambientazione sarà disponibile a tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco base, senza costi extra. E questo è solo l’inizio di ciò che abbiamo in serbo per i nostri fan.

Square Enix è inoltre entusiasta di annunciare l’accordo globale con Playstation e ulteriori dettagli sulle sorprese che attendono i giocatori saranno rivelati in futuro. I giocatori di tutto il mondo inizieranno il loro viaggio con Marvel’s Avengers il 15 Maggio 2020.