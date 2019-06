Bandai Namco annuncia DRAGON BALL XENOVERSE 2 per Google Stadia

Siamo lieti di annunciare che DRAGON BALL XENOVERSE 2 sarà giocabile su Stadia, segnando così la prima collaborazione tra BANDAI NAMCO Entertainment e Google.

Stadia è una nuova piattaforma gaming di altissima qualità che grazie alla possibilità’ di giocare da qualunque schermo accedendo istantaneamente, si pone come obiettivo di rivoluzionare il modo in cui le persone accedono, giocano e si divertono con i loro giochi preferiti e titoli completamente nuovi.

Portando DRAGON BALL XENOVERSE 2 su Stadia, BANDAI NAMCO Entertainment Inc. vuole offrire l’opportunità di sperimentare tutta la ricchezza del mondo di Dragon Ball ad un pubblico ancora più ampio. Con il supporto a Stadia, BANDAI NAMCO Entertainment Inc. intende esplorare le nuove opportunità che la piattaforma offre e future collaborazioni.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 è un picchiaduro/azione lanciato inizialmente per PlayStation 4, Xbox One e PC nell’ottobre del 2016 e poi su Nintendo Switch™ nel settembre del 2017. Il gioco ha venduto milioni di copie in tutto il mondo ed è supportato da una comunità molto attiva grazie alla continua aggiunta di contenuti scaricabili e aggiornamenti.

Funzionalità come la possibilità di creare il proprio avatar, la lobby online e le modalità “Cooperativa” e “Versus” rendono DRAGON BALL XENOVERSE 2 particolarmente adatto a fare leva sulle distintive capacità di Stadia nella condivisione dell’esperienza di gioco.

Herve Hoerdt, Senior Vice President Marketing, Digital and Content di BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha dichiarato: