Pokèmon: Grandi novità in vista da The Pokémon Company

Pokémon Masters

The Pokémon Company e DeNA annunciano un nuovo videogioco per dispositivi mobili iOS e Android chiamato Pokémon Masters. Pokémon Masters permetterà ai giocatori di provare un nuovo tipo di lotte Pokémon in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Il gioco riunirà tanti Allenatori famosi provenienti da numerosi videogiochi Pokémon. Lo stile di gioco ottimizzato per dispositivi mobili permette inoltre a chiunque di iniziare a giocarci. L’uscita di Pokémon Masters è prevista per il 2019. Altri dettagli su questo nuovo gioco per dispositivi mobili verranno resi noti in giugno!

Un nuovo Detective Pikachu in arrivo su Nintendo Switch

L’uscita del film POKÉMONDetective Pikachuha acceso l’interesse dei fan per il noto Pokémon investigatore. Creatures, Inc. ha in programma di sviluppare un nuovo titolo della serie di videogiochi Detective Pikachu per Nintendo Switch. Il gioco è ancora avvolto dal mistero, quindi tieni d’occhio Pokemon.it per ulteriori dettagli.