A.O.T 2 Final Battle: Nuovi dettagli da Koei Tecmo

KOEI TECMO Europe ha rivelato nuovi dettagli sull’avvincente trama di A.O.T. 2: Final Battle, incentrata sulla terza stagione del fenomeno anime mondiale “Attack on Titan”.

In arrivo il 5 luglio 2019 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One (inclusa Xbox One X) e digitalmente su PC Windows tramite Steam, i giocatori potranno immergersi nell’azione mozzafiato della serie indossando il loro equipaggiamento ODM e volando in battaglia per sconfiggere i devastanti Titani.

A.O.T. 2: Final Battle include la Stagione 3, parte 1 e 2, dell’anime nella nuova ‘Character Episode Mode’. Mentre la lotta dello Scout Regiment contro i Titani imperversa e la squadra cerca di svelare i misteri dietro i loro colossali nemici, un nuovo elemento si aggiunge all’azione: i Titani non sono gli unici nemici. L’Anti-Personnel Control Squad, guidata dal famigerato Kenny Ackerman, è pronta a catturare Eren e Historia, a qualunque costo. Lo Scout Regiment ha deciso di salvare i propri compagni di squadra, ma hanno imparato rapidamente che non possono fidarsi di nessuno all’interno delle mura che chiamano casa.

I fan potranno immergersi in questa epica storia attraverso tre diversi punti di vista: lo Scout Regiment, i 104th Cadets e i Warriors, concentrandosi su Reiner, Bertholdt e Zeke. A.O.T. 2: Final Battle non solo permetterà ai giocatori di rivivere le emozionanti battaglie dell’anime, ma anche di vivere elementi extra della trama, non inclusi nell’anime originale. Questi episodi offrono una prospettiva più ampia, svelando ciò che succede nel dietro le quinte dell’azione principale!

Inoltre, gli Scout desiderosi di unirsi all’azione possono effettuare ora il pre-order per ottenere contenuti bonus utili per migliorare la loro esperienza di ‘Attack on Titan’. Coloro che acquisteranno A.O.T. 2: Final Battle, in edizione fisica o digitale, per PlayStation 4 e Xbox One durante il primo mese di lancio riceveranno il costume “Queen of Historia” per Christa, “Young Male Coat” per Kenny, “Plain Clothes (Underground City)” per Levi e il costume “One-piece Dress” per Mikasa.

I giocatori PlayStation 4 riceveranno anche l’accesso anticipato ai personaggi giocabili ‘Kenny’ e ‘Zeke’ al momento dell’acquisto, entro il primo mese, mentre i giocatori di Xbox One che effettueranno il pre-order del gioco prima del lancio saranno in grado di sbloccare questi due personaggi in anticipo per il loro roster. Il pre-order su Nintendo Switch sarà disponibile nelle prossime settimane.