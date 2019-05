Pokémon GO festeggia l’uscita nelle sale di POKÉMON Detective Pikachu

Per festeggiare l’uscita imminente del primo film Pokémon ambientato nel mondo reale, POKÉMON Detective Pikachu, nelle sale italiane a partire dal 9 maggio, The Pokémon Company International, in collaborazione con Niantic Inc., Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, ha annunciato il rilascio su Pokémon GO di attività di gioco e di contenuti speciali ispirati al film.

I giocatori potranno incontrare tanti Pokémon del film, partecipare a raid speciali e ricerche sul campo, e scovare un Pikachu con un cappello da investigatore intrufolatosi nelle loro foto.



POKÉMON Detective Pikachu ha suscitato molto interesse tra i fan e gli spettatori. L’attesissimo film debutterà in Nord America il 10 maggio e in altri Paesi dell’Europa, dell’Asia, dell’America Latina e del Pacifico a partire da maggio.



“Siamo lieti di dare ai fan la possibilità di immergersi nelle avventure Pokémon con il film POKÉMON Detective Pikachu”, ha dichiarato J.C. Smith, Senior Director dell’ufficio consumer marketing per The Pokémon Company International. “Non vediamo l’ora di accogliere il primo film ambientato nel mondo reale con tante nuove attività divertenti su Pokémon GO.”



Dal 7 al 17 maggio 2019, per un periodo di tempo limitato, su Pokémon GO saranno disponibili i seguenti contenuti: