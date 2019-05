Fallout 4: Una Mod trasforma i personaggi in Anime

Mentre Bethesda è impegnata nello sviluppo di Fallout 76 con i relativi aggiornamenti e contenuti, c’è chi si diletta nella creazione di Mod per Fallout 4, tra queste spicca una rilasciata recentemente, la quale permette di trasformare i personaggi femminili di gioco in Anime, il nome della Mod è Animerace Nanakochan.

Trasformare i personaggi femminili di Fallout 4 in Anime

Dopo aver installato la Mod potrete trasformare i personaggi femminili in Anime, tramite un editor viene offerta la possibilità di creare un personaggio come se foste all’interno di uno dei tanti MMO e RPG Anime.

Per ora la Mod funziona solo per i personaggi femminili, è stata creata per l’occasione una nuova razza, la quale vi permetterà di personalizzare il personaggio femminile con capigliature, espressioni facciali e molto altro.

La Mod proviene da un autore del sol levante ed è compatibile ovviamente solo con la versione PC del gioco. Prima di lasciarvi al video vi consigliamo di volgere il vostro sguardo in giochi come Soul Breaker, KurtzPel, Closers, EldSword Online o MapleStory 2 se siete alla ricerca di un MMORPG Anime.

A seguire vi riportiamo un video dimostrativo dove potete vedere l’editor dei personaggi femminili di Fallout 4 con la Mod Animerace Nanakochan in azione: