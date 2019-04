Bandai Namco annuncia Doraemon Story of Season per PC e Switch

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare che DORAEMON STORY OF SEASONS sarà disponibile nell’autunno del 2019 per Nintendo Switch e PC tramite STEAM.

Il celebre personaggio di Doraemon incontra la popolare serie di Story of Seasons in un nuovo gioco, DORAEMON STORY OF SEASONS, che consentirà di partecipare alle tradizionali attività di Story of Seasons come coltivare la propria fattoria, esplorare lo scenario, andare a caccia di insetti e molte altre ancora.

Nobita e gli altri celebri personaggi del franchise di Doraemon parteciperanno a questa piacevole avventura nella celebre cittadina originale del titolo. I giocatori potranno sviluppare la città e la propria fattoria, mentre interagiranno e faranno amicizia con gli altri abitanti. Ovviamente, i gadget segreti di Doraemon saranno sempre disponibili per aiutarli nella loro avventura!

Il gioco è il risultato degli sforzi congiunti di Bandai Namco Entertainment Inc., Marvelous (produzione) e Brownies (sviluppo).