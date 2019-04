A.O.T 2 Final Battle: Nuovi dettagli da Koei Tecmo

KOEI TECMO Europe ha oggi rivelato moltissime informazioni riguardanti i nuovi personaggi giocabili e il nuovo sistema di gameplay presenti in A.O.T. 2: Final Battle.

L’ultimo capitolo della colossale serie di giochi d’azione, basata sul fenomeno anime mondiale “Attack on Titan“, sarà disponibile il 5 luglio 2019 per PlayStation 4, Nintendo Switch , Xbox One (inclusa Xbox One X) e digitalmente su PC Windows tramite Steam.

A.O.T. 2: Final Battle offre agli aspiranti comandanti la possibilità di creare il proprio team e di combattere per recuperare i territori al di fuori delle mura, nella Territory Recovery Mode. All’inizio del gioco, i giocatori saranno in grado di personalizzare il nome e l’emblema della loro squadra e potranno assegnare il ruolo di comandante a uno dei personaggi giocabili del gioco – incluso il loro Scout di A.O.T. 2.

La Territory Recovery Mode prevede due fasi. La prima è una fase di “Base” in cui i giocatori possono liberamente girovagare per socializzare con gli alleati, utilizzare i materiali per aggiornare le attrezzature e prepararsi per la battaglia che li attende. Una volta completata questa fase, inizia la fase “Outer Campaign”; qui gli Scout si avventureranno fuori dalle mura, nella speranza di reclamare territori.

Agli Scout verranno forniti una serie di straordinari nuovi equipaggiamenti per le loro battaglie contro i nemici titanici. Lo ‘Slashing Gear’ fa il suo ritorno e sarà utile per equipaggiare le lame con l’ODM per tagliare rapidamente le parti del corpo, oltre alla potente azione ‘Shooting Gear’, in cui le lame vengono sostituite con le pistole. Lo ‘Shooting Gear’ offre la possibilità di scegliere tra attacchi con una sola mano, che consentono un facile targeting ed evasione delle parti Titan in cambio di un consumo di gas più veloce e attacchi con danni più bassi, e attacchi a due mani che infliggono danni enormi rendendo più difficile eludere i colpi in arrivo. Gli Scout avranno anche un’arma rivoluzionaria nella lotta contro i Titani; la Thunder Spear, l’arma più potente nel loro arsenale, che può eliminarne completamente un nemico in un colpo solo.

Gli Scout desiderosi di unirsi all’azione possono effettuare ora il pre-order per ottenere contenuti bonus pratici per la loro esperienza. Coloro che acquisteranno A.O.T. 2: Final Battle, in edizione fisica o digitale, per PlayStation 4 e Xbox One durante il primo mese di lancio, riceveranno il costume “Queen of Historia” per Christa, “Young Male Coat” per Kenny, “Plain Clothes (Underground City)” per Levi e il costume “One-piece Dress” per Mikasa.

I giocatori PlayStation 4 riceveranno anche l’accesso anticipato ai personaggi giocabili ‘Kenny’ e ‘Zeke’, mentre i giocatori Xbox One che effettueranno il pre-order del gioco prima del lancio sbloccheranno questi personaggi giocabili. I pre-order per Nintendo Switch saranno disponibili nelle prossime settimane; visita il sito ufficiale e i canali social per ulteriori informazioni.

KOEI TECMO Europe ha anche pubblicato due nuovi trailer che mostrano, non solo queste entusiasmanti caratteristiche di gioco, ma anche cinque nuovi personaggi giocabili: il membro dello Scout Regiment, Nifa; il 104° cadetto del Training Corps, Floch; il primo capitano della Interior Squad, Kenny Ackerman, il primo membro della Interior Squad, Traute, e un uomo misterioso, Zeke.