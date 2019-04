Bandai Namco e Gametrade annunciano una collaborazione per i Giochi di carte in Italia

BANDAI NAMCO Entertainment Italia è lieta di comunicare di aver concluso un accordo per la distribuzione dei Card Game di GAMETRADE in esclusiva su canali selezionati del mercato italiano. In particolare, l’accordo prevede la distribuzione da parte di BANDAI NAMCO Entertainment Italia della line up di giochi di carte di GAMETRADE, tra cui i set dedicati a “DRAGON BALL SUPER”, potendo garantire così ai fan di Dragon Ball un intrattenimento declinato in sempre più modi.

Christian Born, Country Manager di BANDAI NAMCO Entertainment Italia ha dichiarato:

Siamo molto felici di aver concluso questo accordo che ci permette, ancora una volta, di perseguire la nostra doppia strategia: da un lato offrire intrattenimento a 360° ai nostri tanti fan – videogiochi, card game, accessori e merchandise – e dall’altro continuare a puntare sul mercato dei prodotti fisici che per noi rappresenta ancora una parte fondamentale del business. Inoltre, il fatto che tra i prodotti di punta di GAMETRADE ci sia il card game di DRAGON BALL SUPER, che è già un enorme successo in Francia, ci aiuta a espandere la nostra offerta legata alla licenza, andando così a soddisfare una domanda sempre crescente da parte dei consumatori.

Giorgio Bucco, titolare di GAMETRADE DISTRIBUZIONE ha aggiunto: