Jump Force e One Piece World Seeker giocabili al Comicon di Napoli

Tutti i fan del mondo manga potranno divertirsi con JUMP FORCE e ONE PIECE WORLD SEEKER nelle due prossime fiere dedicate al mondo dei fumetti, animazione e videogiochi.

I due titoli di BANDAI NAMCO Entertainment saranno infatti presenti e giocabili con due postazioni di gioco libero ognuno allo stand eSport By KamilaDesign/Gec/Notorious Legion a ROMICS di Roma (dal 4 al 7 aprile) e COMICON di Napoli (dal 25 al 28 aprile).

La posizione esatta a Romics sarà al Padiglione 06 stand B06, mentre a Comicon al Padiglione Games. Creato per festeggiare il cinquantesimo anniversario del magazine WEEKLY JUMP, JUMP FORCE vede coinvolti 40 volti scelti tra manga più famosi, inclusi DRAGON BALL, NARUTO e ONE PIECE.

I giocatori possono anche creare il proprio avatar utilizzando gli oggetti per la personalizzazione di tutti i brand presenti nel gioco e combattere online con i propri eroi preferiti. Il titolo è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital dal 15 febbraio 2019.

ONE PIECE WORLD SEEKER lancia i giocatori in una storia esclusiva di ONE PIECE, che è stata scritta sotto la supervisione di Eiichiro Oda. La Ciurma di Cappello di Paglia, trovatasi su Prison Island – un’isola una volta prospera ma ora devastata dalla legge marziale, si mette al lavoro per abbattere il tirannico Direttore del carcere, Isaac, e scoprire il vero scopo del luogo.

Il gioco è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital dal 15 marzo 2019.