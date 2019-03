Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution arriva in esclusiva Nintendo Switch

Konami Digital Entertainment, Inc. ha annunciato oggi che il videogioco Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution verrà pubblicato questa estate, in esclusiva per Nintendo Switch.

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution porterà su Nintendo Switch più di 20 anni di storia della saga, includerà gli iconici Duellanti dell’universo della serie e darà la possibilità di rivivere le storie della serie animata originale, di Yu-Gi-Oh! ARC-V e di sfidare le nuove generazioni di Duellanti provenienti dai mondi virtuali di Yu-Gi-Oh! VRAINS.

Qui di seguito una lista delle caratteristiche principali di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution:

Costruisci e personalizza un Deck scegliendo tra più di 9.000 carte, il più grande numero di carte mai incluso in un videogioco di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI

Sfida altri giocatori in locale o tramite Nintendo Online

L’aggiunta delle carte Mostri Link cambierà non solo il modo di giocare dei giocatori esperti ma anche dove giocheranno

Assumi il ruolo degli antagonisti della serie animata con Reverse Duels

Duella con i Battle Pack nei formati Sealed e Draft

Include tutti i contenuti precedentemente rilasciati in Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist

La serie di Yu-Gi-Oh! è basata sul manga Yu-Gi-Oh! (ideato da Kazuki Takahashi), che è stato pubblicato in serie sulla rivista Weekly Shonen Jump di SHUEISHA Inc. a partire dal 1996, ed è ora alla sesta generazione della serie animata “Yu-Gi-Oh!” (in onda sui canali affiliati a TV Tokyo). KONAMI ha rilasciato il primo gioco su console nel 1998 e la serie, compreso il gioco di carte collezionabili, conta ancora numerosissimi appassionati in tutto il mondo. KONAMI continua a sviluppare e distribuire una vasta gamma di contenuti basati su Yu-Gi-Oh! per intrattenere e divertire i propri utenti in ogni parte del mondo.