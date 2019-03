Koei Tecmo annuncia A.O.T. 2: FINAL BATTLE

KOEI TECMO Europe ha oggi svelato l’ultimo titolo della colossale serie di giochi basati sul fenomeno anime mondiale ‘Attack on Titan’: A.O.T. 2: Final Battle. La nuova esperienza segue le avventure della terza stagione di Attack on Titan attraverso il punto di vista di personaggi specifici, catturando così tutta l’essenza della popolare serie anime, come mai prima d’ora.

Ambientata durante la terza stagione di Attack on Titan, la Final Battle’s Story Mode segue i punti di vista di alcuni personaggi selezionati che hanno un ruolo chiave nella Stagione 3 – ora giocabili per la prima volta – portando così il numero totale di personaggi giocabili ad oltre 40. In aggiunta ai contenuti che coprono le stagioni 1-3 della popolare serie anime, gli sviluppatori includeranno anche episodi originali per offrire ai fan l’esperienza completa di Attack on Titan.

A.O.T. 2: Final Battle includerà due nuove esperienze di gioco: un frenetico combattimento anti-personnel che utilizza attrezzature per la mobilità omnidirezionale e una nuovissima wall reclamation mode. Qui, i giocatori avranno la possibilità di scegliere il capo e i membri della loro squadra – anche i membri che non sono mai stati insieme precedentemente – per recuperare le terre dai Titani. Le Thunder Spears saranno utilizzabili per la prima volta in battaglia e potranno essere equipaggiate per abbattere l’Armored Titan quando non sarà possibile farlo con un’arma standard.

A.O.T. 2: Final Battle è sviluppato da OMEGA Force e sarà disponibile il 5 luglio 2019 per PlayStation 4, Nintendo Switch , Xbox One in edizione fisica e digitale, e in edizione solo digitale su PC tramite Steam. Sarà possibile acquistare il titolo tramite un Upgrade Pack per i fan che hanno già acquistato A.O.T. 2 o attraverso un bundle speciale che unirà l’esperienza di A.O.T. 2 con i nuovi contenuti della terza stagione.