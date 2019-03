Harry Potter Wizards Unite: Primi dettagli sul Gameplay

WB Games e Niantic sono liete di rivelare i primi dettagli di gameplay per Harry Potter: Wizards Unite, il nuovo gioco mobile in realtà aumentata (AR) che mette la magia nelle mani di tutti gli aspiranti maghi e streghe del mondo.

Co-prodotto e co-sviluppato da WB Games San Francisco e Niantic, Inc., Harry Potter: Wizards Unite è parte di Portkey Games, la label completamente dedicate alla creazione di nuove esperienze mobile e videogiochi basati sul Wizarding World, che mette il giocatore al centro dell’avventura, ovviamente ispirandosi alle storie originali di J.K. Rowling.



In Harry Potter: Wizards Unite, l’avventura del giocatore inizia con l’essere reclutato come nuovo membro di una Task Force Segreta, con l’intento di indagare sulla Calamità, nuova minaccia per il mondo magico. Artefatti, creature, personaggi e perfino memorie del passato, detti Foundables, compaiono casualmente nel mondo dei babbani, e le streghe e i maghi di tutto il mondo dovranno andare a caccia di questi elementi e per restituirli ai loro luoghi d’origine, il tutto cercando di nascondere la magia agli ignari babbani.



I giocatori potranno poi ricaricare l’energia degli incantesimi in particolari punti della mappa, dove troveranno anche ingredienti magici per speciali pozioni, Passaporte per raggiungere iconiche location del wizarding world e tanto altro ancora.



Le abilità in combattimento di streghe e maghi verranno poi testate in alcune location del mondo reale chiamate Fortezze, punti chiave che daranno vita a Sfide Magiche. Queste battaglie multiplayer in tempo reale contro pericolosi nemici richiederanno ai giocatori di unire le loro forze per sconfiggere minacce sempre più potenti e sbloccare rare ricompense.



Harry Potter: Wizards Unite arriverà per dispositive iOS e Android durante il 2019. Le pre-registrationi sono ora disponibili su Google Play.