Pokèmon: Il gioco di carte collezionabili accoglie i Pokèmon GX

La nuova espansione Sole e Luna – Legami Inossidabili del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in arrivo il 3 maggio per i fan di tutto il mondo, promette di stupire con nuove squadre di Pokémon pronti alla lotta.





Il valore del lavoro di squadra è il vero fulcro di questa espansione che sfoggia ben sette nuovissime coppie di possenti Pokémon, tra cui Reshiram e Charizard-GX, Marshadow e Machamp-GX, Gardevoir e Sylveon-GX, Muk e Muk di Alola-GX e le Ultracreature Pheromosa e Buzzwole-GX. E non mancherà una potentissima coppia di ferro, quella formata da Lucario e Melmetal, un Pokémon scoperto da poco.



Ecco alcuni dettagli sull’espansione:

Più di 210 carte

Sette nuovissimi Pokémon-GX ALLEATI

Altri sette nuovi Pokémon-GX

Più di 25 carte Allenatore e una nuova carta Energia speciale

A far da spalla alla nuova espansione Sole e Luna – Legami Inossidabili ci sarà la app CardDex del GCC Pokémon, che ti permette di avere le carte della serie Sole e Luna sempre a portata di tocco.



I fan avranno anche l’opportunità di provare in anteprima le carte dell’espansione Sole e Luna – Legami Inossidabili partecipando a uno dei tanti tornei pre release che si svolgeranno dal 20 al 28 aprile. Per trovare un negoziante indipendente che partecipa all’iniziativa, visita la pagina pokemon.com/it/play-pokemon/eventi/cerca-evento/

Per ulteriori informazioni sul GCC Pokémon, visita il sito pokemon.com/it/gcc/.