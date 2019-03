Pokèmon: Svelate le nuove Carte Collezionabili

A seguito dell’ultimo trailer di successo di “Pokémon: Detective Pikachu”, The Pokémon Company International ha svelato le restanti carte principali del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) per celebrare l’uscita del film.

I fan potranno dare una prima occhiata ai loro Pokémon preferiti come Bulbasaur e Charmander e alle comparse speciali nel nuovo trailer del film tra cui Ludicolo e Mewtwo.



Inoltre, una nuovissima carta di Detective Pikachu mostrerà un altro aspetto ispirato al film. Le carte presenteranno tutti i Pokémon nella loro versione in CGI e saranno disponibili per la vendita a partire dal 29 marzo in Europa in una collezione unica a tema Detective Pikachu.

Sebbene queste carte completino l’espansione di 18 carte a tema, Pokemon.com ne rivelerà altre in formati speciali e promozionali per celebrare il film e il modo per ottenerle durante le prossime settimane. Le carte che rappresenteranno i Pokémon come nel film saranno 25, tra espansione e carte promozionali.



Le nuove carte del GCC Pokémon di Detective Pikachu rivelate oggi includono:



● Arcanine

● Bulbasaur

● Charizard

● Charmander

● Detective Pikachu

● Ditto

● Greninja

● Lickitung

● Ludicolo

● Machamp

● Magikarp

● Mewtwo

● Mewtwo-GX

● Morelull

● Slaking

● Snubbull