La app TV Pokémon si aggiorna con un design tutto nuovo

The Pokémon Company International annuncia la pubblicazione dell’app TV Pokémon dal design completamente rinnovato, con una nuovissima interfaccia utente e tante funzionalità grazie alle quali sarà ancora più facile e divertente guardare i cartoni Pokémon. Per l’occasione, il recente film Pokémon In ognuno di noi è disponibile su TV Pokémon per un periodo di tempo limitato.

TV Pokémon è una piattaforma di streaming digitale che offre un ampio catalogo di episodi della serie animata Pokémon famosa in tutto il mondo e, occasionalmente, una selezione di film Pokémon. Da oggi, la versione aggiornata di questa app gratuita è disponibile su cellulari e tablet compatibili iOS e Android, e offre ai fan la possibilità di accedere a tutti i contenuti direttamente dal loro dispositivo preferito.

J.C. Smith, Senior Director del Consumer Marketing per The Pokémon Company International, ha dichiarato:

Siamo lieti di offrire un’esperienza completamente inedita ai nostri fan che desiderano scoprire sempre più avventure di Ash e Pikachu su TV Pokémon. Il nostro obiettivo è fare di TV Pokémon la destinazione principale per i cartoni animati Pokémon, per cui continueremo ad aggiungere sempre più contenuti in modo da fornire un’esperienza divertente e coinvolgente”.

In aggiunta ai significativi aggiornamenti dell’interfaccia grafica, la nuova app TV Pokémon includerà un’ampia gamma di contenuti e funzionalità quali:



Maratone di intere stagioni. I fan possono ora fare una scorpacciata di episodi delle serie Pokémon: Indigo League, Sole e Luna, Sole e Luna – Ultravventure, Generazioni e Le origini su TV Pokémon. Inoltre, in futuro, alcune stagioni del passato e tutte quelle future della serie animata Pokémon saranno disponibili per intero nella app.

Visione integrata su più dispositivi. L'accesso alla app TV Pokémon con un account del Club Allenatori di Pokémon consente ora ai fan di riprendere a guardare su un altro dispositivo compatibile un episodio proprio dove l'avevano lasciato.

La nuova versione della app TV Pokémon può essere scaricata gratuitamente sull’App Store e su Google Play.