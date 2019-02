Ateliers of the New World: Nuovi dettagli sul Gameplay

KOEI TECMO Europe e GUST Studios hanno rivelato nuovi dettagli sul gameplay di Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World. Il titolo sarà disponibile, in edizione fisica e digitale, il 29 marzo 2019 per PlayStation 4 e Nintendo Switch , in versione solo digitale su Steam, e sarà caratterizzato dalla gestione delle risorse, dalla costruzione della città e dall’esplorazione del mondo.

Al fine di costruire con successo una nuova città, Nelke sarà incaricata di avventurarsi nelle terre circostanti di Westwald per trovare le materie prime utili da affidare a uno degli alchimisti della città per sintetizzarle in beni vendibili.

Un party da un massimo di cinque personaggi, provenienti dai giochi di Atelier preferiti dai fan, intraprenderà un percorso investigativo e ciascun membro del gruppo ha un ruolo: attacco o supporto. Durante un’indagine, i giocatori dovranno essere consapevoli dell’ Action Gauge. Attraversare un’area troppo velocemente non solo diminuirà rapidamente il gauge, ma ti farà perdere oggetti terminando così l’esplorazione con meno ricompense. L’Action Gauge viene anche utilizzato per eventi speciali sul campo in cui i team investigativi cercheranno oggetti unici per il successo.

L’esplorazione, tuttavia, avrà la sua giusta quota di pericolo. Avventurandosi in vari percorsi investigativi, i giocatori incontreranno nemici pericolosi che devono essere sconfitti per poter procedere. Utilizzando una serie di abilità diverse, i giocatori abbatteranno la barra HP del nemico durante il Turn Gauge.

Quando vengono utilizzate le abilità di attacco e supporto, il Burst Gauge si riempie gradualmente, consentendo ai personaggi di eseguire un’abilità più potente, abbattendo i nemici con un colpo dannoso o usando il nuovo potere per potenziare la difesa. Inoltre, ogni personaggio avrà il proprio Drive Gauge, un indicatore che verrà riempito da entrambi gli attacchi e dall’uso del Burst Gauge. L’uso del Drive Gauge è della massima importanza in quanto consente ai membri del gruppo di accelerare i loro normali attacchi.

Oltre ai dettagli sul gameplay, KOEI TECMO Europe ha confermato che coloro che effettueranno il pre-order del gioco, o lo acquisterà entro le prime due settimane, riceveranno il Season Pass “Town Building 5-Item Set”. Questo pack contiene “Gust 25th Anniversary Background Music Packs 1 & 2”, “Atelier 20th Anniversary Appreciation House”, la “Mysterious Alchemist” Statue e un personaggio aggiuntivo, “Gust-chan”.

I fan della serie Atelier potranno acquistare la Collector’s Edition di Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World, esclusivamente sul NISA Europe Online Store. Questa edizione contiene un art book, la soundtrack ufficiale del gioco, un poster deluxe e uno stand di Nelke, tutto contenuto in uno splendido box da collezione.