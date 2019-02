STEINS;GATE ELITE disponibile da oggi

Spike Chunsoft è fiera di annunciare che STEINS;GATE ELITE è finalmente disponibile per Nintendo Switch e PlayStation 4. Dieci anni dopo la sua pubblicazione, STEINS;GATE è tornato, ed è interamente animato!! Il divertimento è assicurato grazie all’incredibile storia e alle nuove scene animate create appositamente.

E non dimenticare l’esclusivo contenuto disponibile per ogni piattaforma: 8-BIT ADV STEINS;GATE sarà disponibile per la versione Nintendo Switch™ mentre STEINS;GATE: Linear Bounded Phenogram sarà disponibile per la versione PlayStation 4.

In STEINS;GATE ELITE i giocatori seguiranno la storia di un gruppo di giovani “membri del laboratorio”, esperti di tecnologia, che scoprono dei mezzi per cambiare il passato via e-mail, utilizzando un forno a microonde modificato. Successivamente perdono il controllo dei loro esperimenti quando scoprono una cospirazione che circonda il SERN, l’organizzazione dietro al Large Hadron Collider, e John Titor, che sostiene di provenire da un futuro distopico.

STEINS;GATE ELITE Limited Edition

La Limited Edition include: