Dead or Alive 6: Deluxe Demo, World Championship e DLC a tema SNK

Team NINJA ha preso d’assalto il palco dell‘EVO Japan attraverso una serie di annunci tra cui la Deluxe Demo pre-lancio di DEAD OR ALIVE 6, una nuova avventura eSports – il DEAD OR ALIVE World Championship – e fornendo le prime notizie sul DOA6 Season Pass 1, inclusa l’aggiunta di due personaggi provenienti da THE KING OF FIGHTERS XIV di SNK.

La Deluxe Demo, giocabile dal 22 febbraio al 24 febbraio 2019 (JST), sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati di PlayStation PLUS attraverso il PlayStation Store e per i membri di Xbox Live Gold attraverso il Microsoft Store. L’imminente demo includerà partite classificate online e nella lobby, oltre al Free Training, Tutorial, Command Training, Combo Challenge e un’introduzione alla Story mode. La demo conterrà tutti i 24 personaggi disponibili al momento del lancio e tutte le acconciature e oggetti saranno disponibili per ciascuno dei personaggi giocabili.

Team NINJA ha inoltre rivelato le prime informazioni sull’imminente DEAD OR ALIVE World Championship. Le qualificazioni si terranno in Nord America, Europa ed Asia, con i migliori giocatori di ogni regione in competizione alle Grand Finals in Giappone. Il montepremi totale delle qualificazioni e delle finali sarà equivalente a 10 milioni di yen (JPY).

Infine, è stata confermata una collaborazione con THE KING OF FIGHTERS XIV di SNK. Mai Shiranui si unirà al roster questo giugno come personaggio ospite, accanto a un altro combattente di KING OF FIGHTERS che verrà annunciato prossimamente. I combattenti saranno disponibili separatamente e saranno inclusi anche nel Season Pass 1. Il Season Pass iniziale di DOA sarà disponibile il 1 ° marzo e includerà anche 62 nuovi costumi: DOA6 Happy Wedding Costumes Vol. 1 e 2, DOA6 New Costumes set Vol. 1 e 2 e costumi aggiuntivi per i due combattenti SNK. Il bonus Season Pass includerà anche nuovi costumi per NiCO e Nyotengu. Tutto i contenuti del Season Pass 1verrà saranno disponibili tra marzo e giugno 2019.

DEAD OR ALIVE 6 è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Steam e sarà disponibile il 1 marzo 2019.

È ora possibile effettuare il pre-order su tutte le piattaforme. I giocatori che effettueranno il pre-order della loro copia fisica presso retailer selezionati, riceveranno la Day One Steelbook Edition del gioco, un altro personaggio giocabile nel roster, Nyotengu, e un costume alternativo per Kasumi.