Disney Tsum Tsum Festival annunciato per Nintendo Switch

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato che Disney TSUM TSUM FESTIVAL sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch nel 2019.

Disney TSUM TSUM FESTIVAL porta per la prima volta su Nintendo Switch i celebri peluche Tsum Tsum di Disney, dedicati ai suoi personaggi più popolari.

Disney TSUM TSUM FESTIVAL include una vasta gamma di personaggi Disney, tra cui Topolino e Minni, in una miriade di party game che potranno essere giocati da amici e familiari a casa o in modalità portatile. I giochi saranno utilizzabili da un massimo di quattro giocatori su un solo Nintendo Switch, oppure sarà possibile scegliere di giocare online con i fan di Tsum Tsum in tutto il mondo.

Disney TSUM TSUM FESTIVAL includerà il celebre puzzle game di Tsum Tsum, consentendo ai giocatori di provare il gioco su uno schermo di maggiori dimensioni e affinare le proprie abilità nel connettere e far scoppiare gli Tsum Tsum. I giocatori potranno sfidare i propri amici e familiari attraverso il gioco in locale oppure online per scoprire chi è il migliore!