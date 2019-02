Jump Force: Tutti i lottatori svelati

Tra una settimana sarà finalmente disponibile il nuovo picchiaduro firmato Bandai Namco, ci stiamo naturalmente riferendo a Jump Force. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la lista completa di tutti i lottatori che troverete nel titolo (eventuali DLC esclusi).

Jump Force: Il roster completo

I lottatori sono in totale 40 e provengono da 16 differenti serie animate o manga. Nella lista che segue vi sono solo i lottatori che potrete impersonare dal lancio, non ci è dato di sapere per ora se saranno accessibili da subito o dovranno essere sbloccati:

Asta (Black Clover)

Ichigo Kurosaki (Bleach)

Renji Abarai (Bleach)

Naruto Uzumaki (Naruto)

Sasuke Uchiha (Naruto)

Blackbeard (One Piece)

Boa Hancock (One Piece)

Money D. Luffy (One Piece)

Roronoa Zoro (One Piece)

Sabo (One Piece)

Vinsmoke Sanji (One Piece)

Himura Kenshin (Rurouni Kenshin)

Shishio Makoto (Rurouni Kenshin)

Dragon Shiryu (I Cavalieri dello Zodiaco)

Pegasus Seiya (I Cavalieri dello Zodiaco)

Yugi Moto (Yu-Gi-Oh!)

Younger Toguro (Yu Yu Hakusho)

Yusuke Urameshi (Yu Yu Hakusho)

Rukia Kuchiki (Bleach)

Sosuke Aizen (Bleach)

Boruto Uzumaki (Boruto Naruto Next Generations)

Ryo Saeba (City Hunters)

Dio Brando (Le Bizzarre Avventure di JoJo)

Jotaro Kujo (Le Bizzarre Avventure di JoJo)

Galena (Jump Force)

Cell (Dragon Ball)

Frieza (Dragon Ball)

Future Trunks (Dragon Ball)

Goku (Dragon Ball)

Piccolo (Dragon Ball)

Vegeta (Dragon Ball)

Dai (Dragon Quest Dai La Grande Avventura)

Kenshiro (Ken Il Guerriero)

Gon Freecss (Hunter x Hunter)

Hisoka Morow (Hunter x Hunter)

Killua Zodyck (Hunter x Hunter)

Kurapika (Hunter x Hunter)

Kane (Jump Force)

Izuku Midoriya (My Hero Academia)

Gaara (Naruto)

Kaguya Otsutsuki (Naruto)

Kakashi Hatake (Naruto)

Tra le serie come avete potuto vedere vi sono:

My Hero Academia

Dragon Ball

Naruto

Hunter x Hunter

One Piece

Bleach

Le Bizzarre Avventure di Jojo

Hokuto no Ken

Black Clover

I Cavalieri dello Zodiaco

Rurouni Kenshin

Dragon Quest

Jump Force

Boruto

Yu Yu Hakusho

Yu-Gi-Oh!

Jump Force sarà disponibile dal 15 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.