Revolve8 disponibile da oggi su Android e iOS

Revolve8 è disponibile da oggi per Android e iOS. SEGA ha pubblicato il gioco negli Stati Uniti, in Canada, Messico, Argentina, Brasile, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Germania, Turchia, Sud Africa e in altre nazioni, per un totale di circa 100 regioni. Il gioco è tradotto in cinque lingue diverse: inglese, giapponese, cinese tradizionale, spagnolo e francese. Revolve8 è un nuovissimo strategico in tempo reale creato da un team di vere all-star che può vantare tra le sue fila personalità come Masayoshi Kikuchi, Koji Igarashi, Ryota-H, Shunsuke Tsuchiya e Yasunori Mitsuda.

Per Revolve8 il produttore Masayoshi Kikuchi e il character designer Koji Igarashi hanno reimmaginato una serie di classici e familiari personaggi delle fiabe, tutti, però, dotati di qualche aspetto piuttosto bizzarro. I giocatori utilizzano un mazzo di otto carte per distruggere la torre dell’avversario e hanno a disposizione un tempo limite di tre minuti. Le regole sono semplici, ma la varietà offerta dalle tante combinazioni di carte e dalle diverse abilità degli Eroi rendono il gioco profondo. Per avere la meglio negli scontri è necessario il giusto connubio di tattica e strategia

Figure principali del team di Revolve8

Produttore senior: Masayohsi Kikuchi, Produttore di “Yakuza”, director di “Jet Set Radio”

Character designer: Koji Igarashi (inventore del genere Igavania)

Character artist: Ryota-H

Produttore del suono: Shunsuke Tsuchiya, Yasunori Mitsuda

Caratteristiche principali del gioco

Personaggi affascinanti creati da Koji Igarashi

Scopri alcuni dei più iconici personaggi delle favole reimmaginati in maniera unica da Koji Igarashi. Per esempio, Cappuccetto Rosso è una stilosissima fanatica dei social media, mentre Cenerentola è una pop-star amante delle motociclette, ma anche gli altri non sono da meno!

La chiave per vincere è comprendere subito i punti di forza e di debolezza delle tue carte, che si dividono in eroi, minion, edifici e magie. Sfruttale strategicamente per vincere!

Quando costruisci un mazzo, il gioco lo classificherà automaticamente per darti qualche indicazione sulla strategia migliore da utilizzare.

I mazzi Assalto sono pensati per attaccare frontalmente le linee nemiche.

I mazzi Assedio sfruttano principalmente gli attacchi dalla distanza.

I mazzi Contrattacco ti danno l’opportunità di cercare modi per sfoderare una controffensiva letale.

Ogni eroe ha un’abilità normale e una speciale. L’abilità speciale può essere utilizzata solo una volta a partita dal leader della squadra, mentre le abilità normali hanno un tempo di cooldown di trenta secondi e sono utilizzabili da qualsiasi eroe presente nel mazzo. Quando utilizzate correttamente, queste abilità possono capovolgere a tuo favore l’esito di una battaglia.

Partecipa ai match classificati, delle sfide in tempo reale contro giocatori da tutto il mondo!

Completa quest in modalità giocatore singolo per comprendere le basi dei combattimenti e scoprire i punti di forza e di debolezza di ogni eroe.

Per festeggiare l’uscita di Revolve8, ogni giocatore riceverà le seguente ricompense in gioco:

Kintaro 1,000 oro Karen Aladino *I giocatori riceveranno la ricompensa una volta raggiunta la League 2 Sinbad *I giocatori riceveranno la ricompensa una volta raggiunta la League 2 Il genio dell’anello *I giocatori riceveranno la ricompensa una volta raggiunta la League 3 Urashima Taro *I giocatori riceveranno la ricompensa una volta raggiunta la League 3 Cenerentola *I giocatori riceveranno la ricompensa una volta raggiunta la League 3 La piccola fiammiferaia *I giocatori riceveranno la ricompensa una volta raggiunta la League 4 Orso *I giocatori riceveranno la ricompensa una volta raggiunta la League 4 Fata madrina *I giocatori riceveranno la ricompensa una volta raggiunta la League 5 Otohime *I giocatori riceveranno la ricompensa una volta raggiunta la League 5 Strega cattiva *I giocatori riceveranno la ricompensa una volta raggiunta la League 6 La bella addormentata *I giocatori riceveranno la ricompensa una volta raggiunta la League 7 Set di edifici, minion e magie *I giocatori riceveranno la ricompensa una volta raggiunta la League necessaria a sbloccare le singole carte.

Scarica subito Revolve8!