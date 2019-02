La nuova app CardDex del GCC Pokémon per dispositivi mobili presto disponibile

The Pokémon Company International ha finalmente reso disponibile il CardDex del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, una app gratuita contenente l’archivio di tutte le espansioni e le carte promozionali finora pubblicate a partire dalla serie Sole e Luna. La app è già disponibile in Svezia e presto lo sarà anche nel resto del mondo.





Con il CardDex del GCC Pokémon, i fan potranno tenere aggiornata la loro raccolta di carte della serie Sole e Luna. Utilizzando la fotocamera del proprio dispositivo iOS o Android, infatti, si potranno acquisire immagini digitali delle proprie carte che verranno memorizzate nel dispositivo per essere visualizzate anche offline. Persino le carte danneggiate o parzialmente coperte possono essere identificate dalla app. In più, le carte acquisite in altre lingue verranno automaticamente tradotte nella lingua selezionata nelle impostazioni.



Il CardDex del GCC Pokémon contiene anche un archivio completo della serie Sole e Luna, filtrabile per espansione, tipo di carta, rarità, tipo del Pokémon, tipo di Energia, PS e altro ancora. In questo modo, cercare e scoprire nuove carte da aggiungere alla propria raccolta sarà un gioco da ragazzi!



È possibile scaricare gratuitamente il CardDex del GCC Pokémon in Svezia dall’App Store e su Google Play. La app è disponibile in inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco e portoghese brasiliano.