DREAMWORKS L’alba dei nuovi cavalieri disponibile da oggi

Presentato da Outright Games, BANDAI NAMCO Entertainment Europe, e Universal Games e Digital Platforms, DreamWorks Dragons L’alba dei nuovi cavalieri è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il lancio coincide con l’uscita cinematografica del nuovo film di DreamWorks Animation, Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto, nei cinema di tutta Europa.

Sviluppato da Climax Studios, il gioco racconta una nuova storia basata sul celebre universo di Dragon Trainer di DreamWorks. I giocatori prenderanno il volo per salvare la razza dei draghi da Eir, una nuova e spietata avversaria determinata a controllare tutti i draghi per compiere il suo malvagio piano. Insieme ai nuovi amici Scribbler e Patch, in questo nuovo gioco d’azione e avventura, i giocatori scopriranno nuove ed emozionanti ambientazioni, torneranno in alcuni celebri scenari, incontreranno personaggi familiari e affronteranno spietati nemici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

UNA NUOVA E AUTENTICA AVVENTURA : aiuta Scribbler a recuperare i suoi ricordi perduti e fare amicizia con Patch, il suo ibrido di drago unico.

: aiuta Scribbler a recuperare i suoi ricordi perduti e fare amicizia con Patch, il suo ibrido di drago unico. BATTAGLIE EPICHE : sblocca potenti abilità e affronta nemici spietati.

: sblocca potenti abilità e affronta nemici spietati. ESPLORA NUOVE E VASTE AMBIENTAZIONI : vola in alcune celebri ambientazioni, oltre a nuovi scenari, tra cui Havenholme, la montagna di Valka e l’isola di Blood Briar.

: vola in alcune celebri ambientazioni, oltre a nuovi scenari, tra cui Havenholme, la montagna di Valka e l’isola di Blood Briar. RISOLVI GLI ENIGMI: passa da Scribbler al suo drago Patch per superare ogni ostacolo.

DreamWorks Dragons L’alba dei nuovi cavalieri è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ma dal 15 febbraio arriverà anche per PC Digital.