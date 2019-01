Nuovi dettagli per Dragon Ball Project Z e One Piece World Seeker da Bandai Namco

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di svelare il primo teaser trailer per DRAGON BALL GAME – PROJECT Z, un Action-RPG completamente nuovo in arrivo per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Dragon Ball Project Z si mostra in un Trailer

In questo epico racconto, i fan di DRAGON BALL potranno giocare percorrendo le leggendarie avventure di un Saiyan di nome Kakarot…meglio conosciuto come Goku e rivivendo la narrazione della storia di DRAGON BALL Z come mai prima d’ora.

I giocatori vivranno la ricerca di Goku per il potere, la sua sete di sfide e, soprattutto, il suo desiderio di proteggere la Terra dai più terribili nemici,

Sviluppato in partnership con CyberConnect2, il gioco (il cui titolo definitivo sarà annunciato) arriverà nel 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC e includerà il doppiaggio originale giapponese e inglese. Maggiori informazioni sul progetto saranno svelate nei prossimi mesi.

Nuovi dettagli per One Piece World Seeker

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di svelare una serie di nuovi dettagli per ONE PIECE WORLD SEEKER, che sarà disponibile il 15 marzo 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

La prima nuova caratteristica è il sistema Pirate Karma. Completando alcune missioni per un determinato personaggio o fazione, il Pirate Karma di Rufy nei loro confronti aumenterà. E una volta raggiunti determinati livelli, i giocatori sbloccheranno alcune sequenze filmate e missioni uniche.

La seconda nuova caratteristica è la Caccia al tesoro. Ottenibile trovando delle mappe misteriose, i giocatori potranno sfruttare la propria conoscenza di Prison Island per scoprire tesori nascosti e guadagnare nuovi ingredienti e oggetti, che aiuteranno Rufy nella sua missione.

Inoltre, sono stati svelati una nuova ambientazione, Sky Island, e un nuovo personaggio, Trafalgar D. Law. Sky Island è un’ambientazione davvero unica che fluttua proprio sopra a Prison Island. Offre paesaggi molto diversi da Prison Island, che Rufy potrà attraversare ed esplorare.

Trafalgar D. Law è il capitano dei “Pirati Heart” e un membro dell’alleanza pirata di Rufy, ma il suo arrivo è piuttosto inaspettato. Attraverso la sua storia, i giocatori scopriranno il vero motivo della sua comparsa su Prison Island.

ONE PIECE WORLD SEEKER sarà disponibile dal 15 marzo 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC.