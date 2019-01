Reef Entertainment sigla un accordo di distribuzione con Koch Media

Reef Entertainment fa squadra con Koch Media per una nuova partnership strategica. L’accordo di distribuzione include DEATH END RE;QUEST per PlayStation 4 e Super Neptunia RPG per PlayStation 4 e Nintendo Switch. I due titoli saranno distribuiti nel 2019 da Koch Media, in versione fisica, in Germania, Svizzera e Italia.

DEATH END RE;QUEST si mostra in un Gameplay Trailer

Reef Entertainment è lieta di annunciare un cinematic trailer, nuovo di zecca, per il JRPG di prossima uscita DEATH END RE; QUEST , che sarà disponibile per PlayStation 4 il 22 febbraio.

Inoltre nel trailer puoi dare un’occhiata alle schermate di dialogo dei vari personaggi che incontrerai nel World of Odyssey, il gioco all’interno del gioco, oltre al cast! Infine è disponibile un nuovo aggiornamento del sito dei personaggi, che include gli esseri misteriosi di World’s Odyssey, conosciuti come Luden.

Ecco una descrizione dei Luden:

Alice – è l’Agente del Desiderio e parla spesso per il resto dei Luden. Il suo atteggiamento pacifico potrebbe indurti a pensare che sia molto amichevole, ma è solita guardare tutti dall’alto in basso.

– è l’Agente del Desiderio e parla spesso per il resto dei Luden. Il suo atteggiamento pacifico potrebbe indurti a pensare che sia molto amichevole, ma è solita guardare tutti dall’alto in basso. Ripuka – è ossessionata da omicidi e massacri.

– è ossessionata da omicidi e massacri. Nova – è l’Agente dell’Ira. Il suo fronte aggressivo la rende difficile. È masochista, ricava piacere infliggendosi dolore.

– è l’Agente dell’Ira. Il suo fronte aggressivo la rende difficile. È masochista, ricava piacere infliggendosi dolore. Levin: è l’Agente della Paura ed è l’unico uomo tra i Luden.

In questo trailer il giocatore può dare un primo sguardo all’entusiasmante storia del gioco.