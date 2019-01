Senran Kagura Burst Re Newal: Recensione e Gameplay Trailer

Dopo avervi parlato di SENRAN KAGURA Reflexions lo scorso anno, quest’oggi è il turno di Re Newal, la rivisitazione del Senran Kagura Burst uscito nel 2011 su 3DS.

Senran Kagura Burst Re Newal Recensione

Senran Kagura Burst Re Newal a differenza del Reflexion, fonde la narrazione all’azione, suddividendo ogni capitolo in cutscene animate o testuali ricche di dialoghi, come fosse una visual novel, offrendo di tanto in tanto al giocatore la possibilità di cimentarsi in scontri in stile MUSOU o battaglie 1 VS 1.

Dopo l’introduzione che prevede un Tutorial, nel quale vengono illustrati tutti i comandi da conoscere per vincere gli scontri, ci ritroviamo nell’HUB principale, dove è possibile accettare nuove missioni, interagire con i vari personaggi, accedere alla modalità vestiario e fare acquisti nel negozio.

La versione occidentale è stata censurata, per questo motivo non include la modalità che permette di palpeggiare le prosperose fanciulle, presente anche nei precedenti capitoli, in compenso i giocatori possono dilettarsi nel cambio d’ambito delle ragazze, con la possibilità di sbloccare nuovi abiti e accessori con il progredire della modalità principale.

In qualsiasi momento premendo il tasto Options sul Dual Shock 4 è possibile saltare le scene animate o testuali che siano, per immergersi fin da subito nell’azione, evitando di leggere o ascoltare righe e righe di dialoghi.

Lo scopo in ogni missione è quello di eliminare tutti i nemici presenti, i quali attaccheranno la protagonista in massa come accade nei MUSOU. Oltre gli attacchi tradizionali, è possibile contare sulle abilità di ciascuna ragazza, le quali si differenziano in equipaggiamenti e tipologie di attacco.

Ricaricando un’apposito barra è possibile trasformarsi in stile Sailor Moon, mettendo in bella mostra le grazie delle fanciulle, seppure per pochi secondi. La trasformazione non conferisce solo un differente aspetto alla ragazza ma anche maggiore potenza negli attacchi e abilità particolari.

Al termine di ogni missione è possibile decidere se proseguire la trama o tornare all’HUB per spendere la valuta virtuale accumulata nel negozio, acquistando vestiti e accessori vari per personalizzare le protagoniste del gioco tramite l’apposita modalità.

Dressing Room permette di scegliere la posa, l’espressione, il costume, la capigliatura, gli effetti o aggiungere accessori ad ogni ragazza della squadra, modifiche che saranno presenti sia nell’HUB che durante gli scontri.

Library invece permette di consultare i risultati, le foto e video sbloccate, riprodurre i brani musicali e le voci o consultare i documenti. In qualsiasi momento è possibile passare dalla scuola Ultimate Shadows a Burst, entrambe composte da ben 41 Episodi e con protagoniste differenti.

Infine presso il negozio è possibile fare acquisti sia con valuta virtuale che reale, quest’ultima via Playstation Store. Con i Zen guadagnati in gioco è possibile acquistare abiti, accessori, Immagini e Video, Brani Musicali e pacchetti segreti.

Con il progredire del gioco le ragazze saliranno di livello, migliorando i punti vita, i danni e la difesa, accumulando punti esperienza per ogni nemico sconfitto. A livello quantitativo il titolo presenta il 75/80% di dialoghi e il restante di Gameplay. Il tutto realizzato con lo stile grafico che abbiamo da sempre amato nella serie, un cell shading che conferisce al giocatore la sensazione di trovarsi all’interno di una serie Animata con doppiaggio in giapponese o inglese e sottotitoli in quest’ultima lingua.

Come anticipato all’inizio della Recensione, Senran Kagura Burst Re Newal a differenza di Reflexion, offre al giocatore la possibilità di cimentarsi in svariate missioni ma di breve durata, ma non aspettatevi di trascorrere molto tempo in gioco come in Peach Beach Splash.

Senran Kagura Burst Re Newal Gameplay Trailer

Di seguito vi riportiamo il nostro Gameplay tratto dal primo Episodio della Serie che stiamo trasmettendo in questo periodo su Twitch: