Giga Wrecker Alt annunciato per Xbox One, PS4 e Switch

Lanciato su Steam il 6 Febbraio 2017, Giga Wrecker Alt arriverà nel corso del 2019 anche su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Ci stiamo riferendo al Metroidvania sviluppato dai creatori di Pokèmon Let’s Go Pikachu e Pokèmon Let’s Go Eevee, ossia Game Freak.

Giga Wrecker Alt arriva su console nel 2019

Molti di voi probabilmente non lo conosceranno, in quanto il lancio è avvenuto silenziosamente, a differenza dei Pokèmon. Il titolo lanciato 2 anni fa circa su Steam è stato accolto positivamente dai videogiocatori, con una media di voti pari a 9/10.

GIGA WRECKER Alt è un gioco d’avventura in 2D con elementi action, nel quale vestiamo i panni di Reika, una ragazza che si troverà ad affrontare malefici robot in un mondo futuristico, utilizzando l’abilità dell’ARCHE (Arms Creating and Handling Effect), una sorta di braccio magico con il quale afferrare detriti e frammenti per costruire armi devastanti dagli effetti unici.

Il lancio su console è affidato a Rising Star Games e verrà commercializzato sia in digitale che edizione fisica, quest’ultima in versione limitata. Non sappiamo per ora se verranno apportate particolari migliorie o aggiunte al titolo rispetto la controparte PC.

Se non volete attendere l’uscita su console, potete sempre acquistare il titolo su Steam ad un costo di circa 20 euro.