Pokémon Go: Nuovo evento nella regione di Hoenn

Niantic annuncia ufficialmente che a partire da oggi è disponibile un nuovo evento per Pokèmon Go dedicato alla regione di Hoenn, il quale terminerà il 29 Gennaio. Avete 2 settimane di tempo per catturare i Pokèmon Leggendari Kyogre e Groudon.

Nuovo evento disponibile da oggi per Pokèmon Go

Se vi trovate in giro, aprite Pokèmon Go sullo smartphone per partecipare al nuovo evento che vedrà la partecipazione di alcuni Pokèmon Leggendari e vi offrirà la possibilità di accaparrarvi ricompense interessanti.

A seguire i dettagli ufficiali divulgati da Niantic:

Pokémon originari della regione di Hoenn appariranno con una frequenza maggiore

originari della regione di appariranno con una frequenza maggiore La ricerca sul campo è incentrata sui Pokèmon scoperti nella regione

scoperti nella regione I Raid includono i Pokèmon della regione Hoenn tra cui i Leggendari Kyogre e Groudon

della regione tra cui i Leggendari Kyogre e Groudon Maggiore probabilità di trovare nelle Uova da 7 Km i Pokèmon scoperti nella regione di Hoenn

scoperti nella regione di Possibilità di apprendere la mossa Laccioerboso con il Pokèmon Shoomish una volta evoluto in Breloom

con il una volta evoluto in Possibilità di incontrare le versioni cromatiche di Pokèmon come Zigzagoon e Taillow

come Nuovi oggetti avatar ispirati al Team Magma e al Team Idro (i cattivi della regione Hoenn di Pokèmon Rubino e Zaffiro) presso il negozio

Vi ricordiamo o informiamo che se catturare dei Pokèmon di prima generazione durante le lunghe passeggiate, potete trasferirli in Pokèmon Lets’ Go Pikachu o Let’s Go Eevee. Per maggiori informazioni consultate il nostro articolo Come collegare Pokèmon Go a Pokèmon Let’s Go Pikachu ed Eevee