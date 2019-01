Jump Force: Bandai Namco annuncia la Open Beta

Bandai Namco Games annuncia ufficialmente la Open Beta per Jump Force su PS4 e Xbox One, la quale sarà accessibile per tutti i giocatori nel periodo compreso tra il 18 e il 20 Gennaio 2019 in determinate fasce orarie.

Jump Force: Gli orari della Open Beta

La BETA aperta sarà disponibile nei seguenti orari e giorni:

18 gennaio dalle 13:00 alle 16:00

19 gennaio dalle 06:00 alle 09:00

19 gennaio dalle 17:00 alle 20:00

20 gennaio dalle 21:00 alle 00:00

La BETA consentirà di selezionare ben 17 personaggi tra cui: Monkey D. Luffy, Himura Kenshin, Vegeta, Frieza, Blackbeard, Younger Toguro, Hisoka, Gon, Sasuke, Pegasus Seiya, Goku, Roronoa Zoro, Yusuke Urameshi, Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Kenshiro, Naruto.

5 gli stage confermati tra cui: Namek, Messico, Matterhorn, Hong Kong e New York. Vi ricordiamo o informiamo che Jump Force sarà disponibile dal 15 febbraio 2019 in Europa nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows via Steam.

A seguire vi riportiamo il nostro Gameplay Trailer tratto dalla CLOSED BETA: