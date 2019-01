My Time at Portia: Data di uscita per il gioco ispirato ai capolavori Ghibli

Team 17 e Pathea Games sono lieti di annunciare che My Time at Portia sarà lanciato per Windows PC il 15 gennaio al prezzo di 29,99 euro, a partire dalla primavera arriveranno anche le versioni console.

My Time at Portia si prepara al lancio su PC

Il gioco è pronto per approdare su PC a breve mentre le versioni PS4, Xbox One e Switch sono ancora in fase di sviluppo. My Time at Portia porta i giocatori ad esplorare la città di Portia, dalla sua gloriosa e antica bottega dove è possibile svolgere incarichi di vario tipo ad ogni altro elemento che rende la città unica nel suo genere.

Armati di manuale di istruzioni e tavolo da lavoro, dovrete portare avanti l’attività di famiglia, raccogliendo, scavando e creando per dare alla bottega il primato in Portia. Durante le esplorazioni è possibile aiutare i locali a ricostruire la città celando i segreti che essa nasconde.

La città di Portia è ricca di attività e volti amichevoli, siete pronti a fare amicizia, scambiare regali, partecipare alle tante richieste e magari degli appuntamenti romantici? Il gioco è ispirato ai capolavori dello Studio Ghibli, proponendo un comparto grafico colorato e luminoso.

A seguire vi riportiamo il Trailer che svela la data ufficiale di lancio della versione PC: