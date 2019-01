Pokèmon Go: Il 2019 inizia con la prima Maratuova

Il 2019 è arrivato e con esso anche la prima Maratuova per Pokèmon GO, un nuovo e interessante evento che vi permetterà di ottenere numerosi nuovi Pokèmon tramite le Uova.

A caccia di Pokèmon con la Maratuova

Dopo i pranzi e cenoni delle festività passate è tempo di eliminare i chili di troppo con delle lunghe passeggiate in compagnia di Pokèmon Go. Tramite l’account Twitter di Pokèmon Go Italia, veniamo a conoscenza di un nuovo evento annuale chiamato Maratuova.

Tutti gli allenatori riceveranno dei bonus per la schiusa delle Uova da oggi fino al 15 Gennaio alle 13:00. Durante l’evento sarà più facile ricevere Uova da 5 e 10 Km presso Pokèstop e Palestre, le quali una volta schiuse ricompenseranno gli allenatori con nuovi Pokèmon.

Il team di sviluppo segnala inoltre la presenza del moltiplicatore per le caramelle e polvere di stelle da schiusa. Grazie alla funzionalità Sincroavventura, potrete conteggiare le distanze percorse anche quando l’Applicazione non è attiva.

Per usufruire della suddetta funzionalità dovrete raggiungere almeno il livello 35 come Allenatore, dopo di che vi basterà collegare Pokèmon Go all’applicazione Salute su iOS o Google Fit su Android.

Vi ricordiamo che i Pokèmon di prima generazione possono essere trasferiti in Pokèmon Let’s Go Pikachu o Eevee. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro articolo Come collegare Pokèmon Go a Pokèmon Let’s Go Pikachu ed Eevee.