Marvel’Spider-Man criticato per costumi assenti e DLC a pagamento

Marvel’s Spider-Man è senza ombra di dubbio uno dei titoli più acclamati del momento, ma allo stesso tempo anche uno di quelli che ha ricevuto più critiche, sia per l’assenza di alcuni costumi che per la scelta di Insominiac di proporre i DLC a pagamento.

Il community manager di Insomniac Games ha risposto alle accuse mosse nei confronti di Spider-Man come segue:

Abbiamo ascoltato i fan durante lo sviluppo del gioco e accontentato molte richieste, anche se non eravamo obbligati a farlo. Non dovremmo essere insultati per questo. La passione non è un valido motivo per tormentare qualcuno.

Avete pagato per il gioco o un servizio, ma ciò non vi autorizza a comportarvi da s*****i. Non possiamo dirvi con certezza per ora se vi saranno ulteriori costumi in futuro, ci sono molte richieste e la maggior parte di esse le abbiamo ascoltate.