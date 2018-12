DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA PACK 4 disponibile da domani

Grazie al lancio dell’Extra Pack 4 su Xbox One, PlayStation 4, PC via STEAM e Nintendo Switch, i fan di DRAGON BALL XENOVERSE 2 potranno mettere le mani sui due nuovi personaggi da domani, mercoledì 19 dicembre.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 si espande con l’Extra Pack 4

L’Extra Pack 4 include due guerrieri fortissimi: Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta e Broly (Full Power Super Saiyan), tratti dal film Dragon Ball Super: Broly. Inoltre, i giocatori saranno in grado di personalizzare i propri avatar con i loro nuovi completi.

Il contenuto è parte dell’Extra Pass o acquistabile separatamente.Non solo, da oggi, tutti i giocatori riceveranno anche un aggiornamento gratuito che include tute da neve per Goku e Vegeta, la parrucca di Broly e costumi per Videl e C-18, oltre a outfit a tema natalizio.

L’aggiornamento introdurrà anche l’Assalto Cristallo che permette ai giocatori di diventare il boss delle missioni esperte e combattere contro gli altri giocatori. DRAGON BALL XENOVERSE 2 è disponibile per Xbox One, PlayStation 4, PC via STEAM e NINTENDO Switch.