Pokèmon Go: Niantic annuncia l’arrivo di Deoxys Forma Attacco

Niantic annuncia ufficialmente l’arrivo in Pokèmon Go di Deoxys Forma Attacco, il quale farà presto la sua comparsa nei Raid EX, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli diffusi dall’azienda.

Niantic ha dichiarato:

Deoxys è un Pokèmon DNA, il quale metterà a dura prova gli Allenatori nei Raid EX. La Forma Attacco sarà disponibile con una forza mai vista prima, quindi preparate le vostre squadre.

E’ possibile sfidare il Pokèmon di tipo Psico a partire dal 20 Dicembre. Per partecipare a questo tipo di raid dovrete ricevere un biglietto di invito vincendo un raid presso una Palestra idonea.

Grazie ad un pratico tag potete conoscere le Palestre in grado di ospitare un raid EX. I biglietti riveleranno la data e l’orario in cui potrete sfidare Deoxys nella nuova forma Attacco, per cui preparate i vostri Pokèmon per la nuova ed epica battaglia.

Sconfiggere il Pokèmon in questione risulterà tutt’altro che facile ma sfruttando i giusti Pokèmon ed i relativi attacchi, potreste avere la meglio. Non dimenticate di portare con voi un amico, potete migliorare i rapporti scambiando Pokèmon, inviando pacchi, sfidandoli e cosi via dicendo. Buona fortuna Allenatori!