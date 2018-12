Pokèmon Go: Le lotte tra Allenatori richiederanno il livello 40

Le Lotte tra gli Allenatori in Pokèmon Go sono in dirittura di arrivo, purtroppo però non saranno inizialmente disponibile per tutti i giocatori ma solo per coloro che hanno raggiunto almeno il livello 40 con il proprio alter ego virtuale.

Niantic spiega il perchè dei Requisiti per le Lotte tra gli Allenatori

Secondo quanto ha affermato Niantic, la scelta di rendere le lotte tra gli allenatori in Pokèmon Go disponibili solo per coloro che hanno raggiunto un certo livello, è per limitare il più possibile l’accesso a coloro che si sono avvicinati di recente al gioco mobile, allo scopo di raccogliere i feedback dai veterani e risolvere eventuali problemi prima del lancio globale.

Per tanto potrebbe trattarsi dunque di una soluzione temporanea, in futuro le lotte tra gli allenatori potrebbero essere accessibili a tutti, indipendentemente dal livello raggiunto. Niantic ha inoltre annunciato che i giocatori potranno utilizzare uno scudo protettivo per mettere al riparo i Pokèmon durante gli attacchi avversari.

Naturalmente lo scudo potrà essere richiamato un numero limitato di volte e con il giusto tempismo, ciò comporterà l’utilizzo di una strategia per avere la meglio sugli avversari. Grandi novità sono in arrivo nel 2019, non ci resta che attendere.