Ni No Kuni II si espande con un nuovo DLC

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato l’uscita di un nuovo DLC, The Lair of the Lost Lord, per Ni No Kuni II: IL DESTINO DI UN REGNO, che sarà disponibile dal 13 dicembre.

I giocatori potranno tuffarsi in un misterioso Labirinto per fronteggiare nuovi nemici, incluso il Prince of Wraiths, nel tentativo di evitare la distruzione del Regno di Evermore.

Tra i nuovi contenuti:

Il Labirinto : una nuova zona che contiene diverse sfide

: una nuova zona che contiene diverse sfide Il Martial Method : l’ultima aggiunta al sistema di combattimento. I giocatori avranno accesso a due Martial Methods: Gizmo Supremo , che assicura ai giocatori l’accesso a gadget super tecnologici per ribaltare le sorti della battaglia e Ding Dong Discipline , un metodo di combattimento ereditato dai migliori guerrieri del regno

: l’ultima aggiunta al sistema di combattimento. I giocatori avranno accesso a due Martial Methods: , che assicura ai giocatori l’accesso a gadget super tecnologici per ribaltare le sorti della battaglia e , un metodo di combattimento ereditato dai migliori guerrieri del regno Nuove missioni, che svelano il passato di alcuni dei personaggi principali, e nuove parti di equipaggiamento da collezionare

Inoltre, un aggiornamento gratuito sistemerà alcune problematiche minori e aumenterà il livello massimo per i membri del party a 120! Il DLC sarà disponibile per l’acquisto dal 13 dicembre 2018 oppure scaricabile gratuitamente per i possessori del Season Pass.