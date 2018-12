Judgment (Project JUDGE) arriva in Occidente nell’Estate 2019

Judgment (Project JUDGE) arriverà in Occidente nell’estate del 2019! Durante il Kinda Funny Games Showcase dell’8 dicembre è stato mostrato un nuovo trailer di Judgment e i giocatori hanno potuto ascoltare per la prima volta il doppiaggio inglese.

Judgment arriva in Occidente nel 2019

Un cast ricco di star dà vita a Judgment. Greg Chun presta la sua voce al protagonista di Judgment, Takayuki Yagami, supportato da Crispin Freeman, Matthew Mercer, Cherami Leigh, Yuri Lowenthal, James Hong, Ed O’Ross, Amy Walker, Matt Yang King, Fred Tatasciore, Brian Mcnamara, SungWon Cho, Cristina Vee, Max Mittleman e molti altri.

Un doppiaggio inglese in un gioco di Yakuza?

Judgment è il primo gioco ambientato nell’universo della serie di Yakuza, ad avere un doppiaggio inglese per la sua versione occidentale, l’ultimo è l’originale Yakuza per PlayStation 2 del 2006. Di conseguenza, è stato richiesto un po’ di lavoro extra per rendere il doppiaggio inglese di Judgment un po’ più complesso. Volevamo essere certi di preservare il copione giapponese originale di Judgment nel modo più fedele possibile. Ecco alcune caratteristiche presenti in Judgment:

Dual Audio: I giocatori possono passare dalla traccia VO giapponese a quella inglese in qualsiasi momento durante il gioco. Immergiti in Judgment scegliendo la lingua che preferisci!

Dual Subtitles: I sottotitoli cambiano in base alla traccia audio selezionata: giapponese o inglese. I sottotitoli della voce giapponese sono presentati in un modo che rappresenta la tradizionale esperienza di Yakuza mentre i sottotitoli della voce inglese corrispondono alla sceneggiatura inglese.

Localization Pedigree: La localizzazione di Judgment è stata gestita internamente dal talentuoso team di localizzazione della serie Yakuza.

Dai creatori dell’acclamata serie di Yakuza: Ryu Ga Gotoku Studios presenta Judgment, la drammatica storia di un avvocato caduto in disgrazia che cerca la redenzione in un mondo pieno di corruzione e disperazione.

Indaga nel quartiere a luci rosse di Kamurocho: entra nella mente del detective privato Takayuki Yagami e utilizza sistemi di investigazione innovativi per scoprire i segreti che si trovano nelle corrotte profondità di Kamurocho.

Sperimenta il sistema di combattimento con due stili di combattimento unici: abbatti gruppi di teppisti con ampi colpi in stile Crane, quindi passa a Tiger per sopraffare un solo nemico con una serie di potenti attacchi. Pratica stili mixing-and-matching combinandoli con una vasta gamma di abilità, armi e potenti (ed esilaranti) EX Actions per sbloccare una nuova dimensione.

Protagonisti principali

Takayuki Yagami (cast: Takuya Kimura)

Voce Giapponese e Facial Capture: Takuya Kimura

Voce Inglese: Greg Chun

Il protagonista principale di Judgment.

Un avvocato difensore estremamente idealista, diventato ora investigatore privato. Dopo aver affrontato un devastante tradimento da parte di uno dei suoi ex clienti, viene ora considerato un bugiardo che consente agli assassini di correre liberi e tutto ciò ha distrutto efficacemente la sua reputazione. Adesso è coinvolto in un enigmatico caso di omicidio seriale e dovrà spingere le sue capacità investigative al limite per risolverlo.

Masaharu Kaito

Voce Giapponese: Shinshu Fuji

Voce Inglese: Crispin Freeman

Ex membro della famiglia Matsugane, Kaito fu espulso dalla famiglia e divenne un normale cittadino. Ora lavora come partner di Yagami e usa la sua esperienza e le connessioni con la Yakuza per aiutarlo a risolvere casi.

Mafuyu Fujii

Voce Giapponese: Risa Shimizu

Voce Inglese: Cherami Leigh

Un procuratore ferocemente competente che lavora per l’ufficio del procuratore distrettuale di Tokyo. Mafuyu ha una lunga storia con Yagami; lei continua a controllarlo di tanto in tanto anche dopo l’incidente che ha messo fine alla sua carriera.

Takashi Genda

Voce Giapponese e Facial Capture: Akira Nakao

Voce Inglese: Brian McNamara

Un avvocato grintoso che ha assunto il ruolo di supervisore della crescita di Yagami dall’inizio della sua carriera come avvocato. Dopo l’incidente che ha costretto Yagami ad abbandonare il mondo legale, Genda si prende ancora cura di lui e lo aiuta a trovare lavoro di volta in volta.

Kazuya Ayabe

Voce Giapponese e Facial Capture: Kenichi Takito

Voce Inglese: Matt Yang King

Un detective della Divisione Criminalità Organizzata del PD di Tokyo. Ayabe è un poliziotto corrotto che trattiene informazioni sulle indagini a proprio vantaggio, ma spesso aiuta Yagami con i suoi casi – non gratuitamente.

Mitsuru Kuroiwa

Voce Giapponese e Facial Capture: Shosuke Tanihara

Voce Inglese: Matthew Mercer

Un detective della Divisione Criminalità Organizzata del PD di Tokyo, famoso per le sue doti di leadership e per l’alto tasso di arresti di successo a Kamurocho. Un ufficiale di talento che gioca secondo le regole, Kuroiwa vede elementi sconosciuti come Yagami, come un pericoloso fastidio.

Kyohei Hamura

Voce Giapponese e Facial Capture: Pierre Taki

Voce Inglese: Fred Tatasciore

Capo della famiglia Matsugane, una sussidiaria del clan Tojo con base a Kamurocho. Hamura è egocentrico, ma è anche una mente esperta nel portare gli altri dalla propria parte. È fortemente coinvolto con Yagami in tutto il caso di omicidio seriale.