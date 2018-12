KATAMARI DAMACY REROLL disponibile da oggi su PC e Switch

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di rilasciare il trailer di lancio di Katamari Damacy REROLL in occasione dell’uscita del gioco su Nintendo eShop per Nintendo Switch e PC Digital. È disponibile anche una demo gratuita per Nintendo Switch, che consentirà ai giocatori di rotolare liberamente nel primo livello del gioco.

Fedele all’insolito ma irresistibile gameplay del franchise di Katamari, Katamari Damacy REROLL pone i giocatori al controllo di una sfera estremamente adesiva (il Katamari), capace di raccogliere graffette, libri, auto, edifici, montagne e persino continenti, mentre diventa sempre più grande.

Katamari Damacy REROLL include una nuova grafica e sequenze filmate rimasterizzate, oltre a nuovi comandi sensibili al movimento appositamente realizzati per la versione Nintendo Switch. Infatti, usando due Joy-Con in modalità TV o da tavolo, i giocatori possono spostare il Principe semplicemente muovendo le mani. Sempre su Nintendo Switch è anche possibile giocare in modalità due giocatori con un Joy-Con ciascuno.