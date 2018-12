Nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon in uscita il 1° febbraio: Sole e Luna – Gioco di Squadra!

Oggi The Pokémon Company International ha annunciato una nuova espansione per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, Sole e Luna – Gioco di Squadra, che conterrà i tanto attesi Pokémon-GX ALLEATI raffiguranti accoppiate vincenti di Pokemon potentissimi.



Pokèmon: Nuova espansione per il gioco di Carte Collezionabili

Annunciati nel corso degli scorsi Campionati Mondiali Pokémon 2018, i Pokémon-GX ALLEATI introducono una meccanica di gioco inedita e dalla potenza inaudita che offrirà ai giocatori lotte sul filo del rasoio, dove tanto la posta in gioco è alta quanto proficuo il rendimento.

Alcune di queste carte dalla potenza senza precedenti e dai PS altissimi, infatti, dispongono di attacchi GX in grado di mandare KO in un solo colpo anche i Pokémon-GX nella panchina dell’avversario, ma comportano un rischio: quest’ultimo si aggiudicherà ben tre carte Premio se riuscirà a mandare a tappeto un Pokémon-GX ALLEATI.



In pubblicazione il prossimo 1° febbraio, questa nuova espansione accoglierà duetti dinamici come Pikachu e Zekrom-GX, oltre a tanti altri Pokémon-GX come Lycanroc-GX, Hoopa-GX e Cobalion-GX.



L’espansione Sole e Luna – Gioco di Squadra contiene:

Più di 180 carte

Sei nuovissimi Pokémon-GX ALLEATI

Sei Pokémon-GX

Quattro carte stella prisma

Più di 25 carte Allenatore

I fan del GCC Pokémon avranno la possibilità di provare le carte dell’espansione Sole e Luna – Gioco di Squadra in anteprima partecipando a uno dei tanti tornei prerelease che avranno luogo in Italia tra il 19 e il 27 gennaio.