THE CALIGULA EFFECT OVERDOSE: Data di uscita annunciata!

NIS America è felice di annunciare che The Caligula Effect: Overdose sarà disponibile in tutto il mondo per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam a marzo 2019! Pubblicato originariamente nel 2017 come The Caligula Effect su PlayStation Vita, The Caligula Effect: Overdose vanta il doppio dei contenuti e nuove funzionalità come una revisione dell’interfaccia utente, nuovi personaggi tra cui una protagonista femminile giocabile, oltre a percorsi e finali aggiuntivi!

THE CALIGULA EFFECT OVERDOSE arriva a Marzo 2019

Mobius. Un mondo idilliaco utile a far dimenticare alla gente il dolore e i problemi della realtà. In questo mondo creato da un programma vocaloide senziente, μ (Mu), la realtà e la fantasia si sono offuscate, permettendo alle persone di rivivere i loro anni di liceo in beatitudine. Eppure in questo mondo apparentemente bello e perfetto, qualcosa non va. Fuggi da questo falso paradiso con i tuoi compagni studenti e torna alla realtà in The Caligula Effect: Overdose!

Un’overdose di nuove funzionalità – The Caligula Effect: Overdose vanta grafiche e gameplay migliorati! Esplora nuovi scenari, nuovi finali e la “Forbidden Musician Route” per sfuggire al mondo virtuale di Mobius

I nuovi protagonisti di Kishimai High – Gioca nei panni della nuova protagonista femminile! Inoltre, incontra due nuovi membri del Go-Home Club, ognuno dei quali ha il proprio nuovo Ostinato Musician da affrontare

Usa la Imaginary Chain! – La battaglia a turni incontra l’azione in questo raffinato sistema di combattimento JRPG! Sviluppa una strategia impeccabile dopo aver usato la Imaginary Chain per prevedere cosa faranno i tuoi nemici!

Scappiamo insieme – A volte, è difficile farlo da soli. Fai amicizia con oltre 500 studenti in questo paradiso immaginario per migliorare le tue abilità in battaglia e tornare infine alla realtà.