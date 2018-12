TALES OF VESPERIA DEFINITIVE EDITION: I Requisiti PC

Bandai Namco svela ufficialmente i Requisiti PC ufficiali minimi e consigliati per Tales of Vesperia Definitive Edition, scopriamoli insieme.

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: OS:Microsoft Windows 7/8/8.1/Windows 10 (64-bit)

Processore: CPU:Core i5-750, ~2.7GHz / AMD X6 FX-6350 3,9GHz AM3

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 660 2GB / Radeon HD 7950 3GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio compatibile con DirectX 11

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Microsoft Windows 7/8/8.1/ Windows 10 (64-bit)

Processore: CPU:Intel(R) Core(TM) i7-4770S、~3.1GHz / AMD Ryzen 7 1700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 / Radeon (TM) RX 470 Graphics

DirectX: Versione 11

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio compatibile con DirectX 11

Tales of Vesperia: Definitive Edition sarà disponibile in Europa a partire dall’11 gennaio 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. In concomitanza sarà disponibile la Premium Edition, la quale includerà: