Persona 3: Dancing in Moonlight e Persona 5: Dancing in Starlight ora disponibili

È finalmente giunto il momento di rispolverare le tue scarpe da ballo! Persona 3: Dancing in Moonlight e Persona 5: Dancing in Starlight sono ora disponibili per PlayStation 4 (in versione fisica e digitale) e PlayStation Vita (solo in versione digitale) in Europa e America.

Persona 3 e 5 Dancing disponibili da oggi

Incontra nuovamente i tuoi personaggi preferiti di Persona 3 e Persona 5 in questi rhythm game coinvolgenti, belli e sbalorditivi.

Il bonus pre-order della Day One Edition di Persona 3: Dancing in Moonlight includerà Shinjiro Aragaki! Shinjiro arriverà insieme al tema del boss finale di Persona 3 – Battle Hymn of the Soul. Il bonus pre-order della Day One Edition di Persona 5: Dancing in Starlight includerà Goro Akechi! Akechi sarà disponibile insieme al tema di Persona 5 – Will Power. Il bonus pre-order della Day One Edition della Persona Dancing: Endless Night Collection per PS4 includerà entrambi i personaggi, Shinjiro e Akechi!

Ulteriori brani e costumi speciali di P3D e P5D, saranno disponibili come contenuti aggiuntivi tramite il Season Pass. Per ulteriori informazioni, visita il sito: http://atlus.com/personadancing

Caratteristiche VIP di Persona Dancing: Endless Night Collection:

Danza al ritmo dei tuoi brani preferiti di Persona 3: Dancing in Moonlight e Persona 5: Dancing in Starlight in una edizione esclusiva che include le character art di Shigenori Soejima.

Include un codice digitale di Persona 4: Dancing All Night per PlayStation®4 – l’unico modo per giocare a P4D su PS4!

P3D & P5D + Megaverse Costume Pack per PlayStation Vita:

I giocatori PS Vita possono acquistare da oggi il bundle P3D & P5D + Megaverse Costume Pack. Questo bundle contiene le versioni Vita di P3D e P5D, oltre ad una grande selezione di costumi ispirati a Shin Megami Tensei per i tuoi personaggi!

Persona 3: Dancing in Moonlight e Persona 5: Dancing in Starlight includono:

Una Soundtrack memorabile – Ritorna nel mondo di Persona 3 e Persona 5 e rivivi preziosi ricordi con le canzoni più memorabili dei giochi di Shoji Meguro, composte da Ryota Kozuka, assieme ai nuovissimi remix di ATOLS, Lotus Juice, ☆ Taku Takahashi (m-flo/block.fm), Jazztronik e altri ancora! Sblocca un totale di 25 brani preferiti dai fan, in ogni gioco.

Danza! – Scegli tra diversi livelli di difficoltà e balla a fianco dei membri di SEES, e dei leggendari Ladri Fantasma, in un’esperienza di gioco ritmica personalizzabile. I personaggi possono fare a pezzi la pista da ballo, con un compagno, danzando bene durante una canzone e inserire la modalità “Fever”; prova le tue combinazioni di personaggi preferiti!

Voiceover in Inglese e Giapponese – Ascolta le voci dei tuoi personaggi preferiti in inglese o in giapponese con due opzioni audio!

Social – In “Social”, i giocatori possono connettersi con i loro personaggi preferiti e approfondire i loro legami sociali attraverso conversazioni e mini-eventi. Inoltre possono soddisfare condizioni specifiche del personaggio per sbloccare eventi speciali e nuovi oggetti.

Colleziona Costumi – Colleziona ed equipaggia un gran varietà di costumi e accessori per creare un’esperienza di gioco ancora più vistosa.