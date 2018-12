Asterix & Obelix XXL2 Remastered: Recensione, Trailer e Gameplay

Correva l’anno 2005 quando Asterix & Obelix XXL2 fece il suo esordio su Playstation 2 e PC dopo il successo del primo capitolo, ed oggi a distanza di ben 13 anni vogliamo condividere con voi la nostra Recensione della Remastered, recentemente approdata sulla generazione attuale di console.

Asterix & Obelix XXL2 Remastered Recensione

Giulio Cesare preso dalla noia decide di costruire un parco a tema chiamato Las Vegum,dove ad attendere i turisti vi sono personaggi come Sam Shieffer, Lary Craft e molti altri provenienti dal settore videoludico, ispirati a Super Mario Bros, Rayman, Pac-Man, Crash Bandicoot, Sonic e molti altri.

Dopo aver assistito al filmato introduttivo, veniamo lasciati liberi di vagare per il parco a tema, facendoci strada a suon di pugni nei panni di Asterix e Obelix, con la possibilità di passare da uno all’altro in qualsiasi momento.

Nel corso dell’avventura veniamo aiutati dall’intelligenza artificiale, la quale utilizzerà il personaggio non giocante nei combattimenti, lasciando a noi il compito di risolvere gli enigmi passando da Asterix ad Obelix e viceversa.

Lo scopo del gioco è quello di sventare i malvagi piani di Cesare, il quale desidera impadronirsi del druido che rende i galli invincibili. Asterix può contare sull’agilità mentre Obelix sulla forza, il duetto dovrà co-operare per avanzare nei vari quartieri che compongono il grande parco.

Dall’attivazione di piattaforme per lo sblocco di porte e cancelli all’attraversamento di alcune sessioni a bordo di una sorta di funivia. Nonostante la varietà delle ambientazioni, quest’ultime seppur ristrette lasceranno al giocatore piena liberà di esplorazione, alla ricerca di collezionabili ed oggetti utili.

In qualsiasi momento è possibile tenere sotto controllo sia il numero di cuori che di scudi romani, quest’ultimi recuperabili esplorando gli scenari o spedendo i soldati in orbita a suon di pugni.

Concatenando una serie di combo mostrate su schermo, è possibile attivare il super potere del duetto, ricevendo delle agevolazioni dall’eliminazione di determinati soldati. Tra le zone esplorabili troviamo Lutetia, Venetia, Luxor, WCW, Isola dei pirati e Ceasar Palace.

Raccogliendo gli elmetti è possibile sbloccare nuovi personaggi e combo tra cui colpo rapido, pioggia di menhir e vortice, con la possibilità di usufruire di uno speciale potenziamento di fuoco, una volta eliminati 10 o più nemici di fila.

In qualsiasi momento è possibile ricorrere al Videodivix per rivedere i filmati mostrati durante la storia o accedere alla galleria dei personaggi.

Asterix & Obelix XXL 2 porta tutto il divertimento del titolo originario su console attuali, purtroppo però senza sbilanciarsi poi molto sul fronte tecnico, il quale presenta gli stessi modelli e animazioni dell’epoca, con cutscene della medesima risoluzione e texture Hdizzate.

Doppiaggio in italiano sia in gioco che nelle cutscene, con la presenza a volte di alcuni commenti del duetto in inglese. La realizzazione della remastered di XXL2 è frutto dell’intenzione da parte del team di riportare alla luce la serie, in vista del debutto per il 2019 del terzo capitolo, il primo della trilogia su console attuale.

Se non avete giocato il titolo nel lontano 2005 avete la vostra occasione per farlo, nonostante come anticipato i miglioramenti non siano cosi eclatanti.

Asterix & Obelix XXL2 Remastered Gameplay Trailer