Koei Tecmo annuncia Samurai Warriors 4 DX per PS4 e Switch

Qualche giorno fa Koei Tecmo ha aperto un nuovo sito web pubblicando un misterioso teaser, quest’oggi il progetto è stato ufficialmente svelato, si tratta di Samurai Warriors per PS4 e Nintendo Switch.

Samurai Warriors 4 DX annunciato ufficialmente

Koei Tecmo annuncia ufficialmente che Samurai Warriors 4 DX debutterà in Giappone a partire dal 14 Marzo 2019 al costo di 5.800 yen. SI tratta in realtà di un’edizione completa del gioco base ma che include tutti i DLC pubblicati fino ad oggi, contenenti armi, personalizzazioni, scenari, musiche, costumi e molto altro.

Il gioco sarà commercializzato anche in versione Anniversary Box in occasione dei 15 anni dalla nascita della serie, quest’ultima verrà venduta al costo di 14.800 yen e includerà:

Una copia del titolo

Un art book di 64 pagine

Un set di quattro Cd contenenti brani tratti dalla serie e quattro DVD con video musicali

Un set di 144 cartoline con varie illustrazioni

Potete visitare il sito ufficiale al seguente indirizzo

Non ci è dato di sapere per ora se giungerà anche su altre piattaforme in futuro oltre che in occidente.