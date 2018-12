Pokèmon Go: Arrivano le Lotte tra gli Allenatori

Niantic annuncia ufficialmente l’arrivo delle tanto attese e richieste “Lotte tra gli Allenatori” in Pokèmon Go, svelando su Twitter i primi dettagli che vogliamo condividere con voi.

Pokèmon Go: Tutti i dettagli sulle Lotte tra gli Allenatori

Durante le esplorazioni alla ricerca di Pokèmon, potrebbe capitare di imbattervi in alcuni Allenatori, i quali potrete affrontare grazie al nuovo sistema di lotta contro gli altri allenatori, le quali avverranno attraverso delle leghe:

Lega Great : icona blue banda rossa.

: icona blue banda rossa. Lega Ultra : icona nera e due bande gialle.

: icona nera e due bande gialle. Lega Master: icona viola e tre bande rosa.

Per sfidare un altro Allenatore, prima di tutto dovrete scegliere una delle Leghe riportate, ognuna di esse sarà vincolata ad un certo numero di Punti Lotta per ogni Pokèmon:

Lega Great: 1.500 PL

1.500 PL Lega Ultra: 2.500 PL

2.500 PL Lega Master: Non vi sono limiti

Niantic dichiara:

Abbiamo voluto creare un’esperienza che fosse in grado di dimostrare il valore di ogni singolo Pokèmon, ci auguriamo di creare un sistema che sia accessibile a molti Allenatori.

Non ci resta che attendere per ulteriori dettagli e conoscere la data di uscita della nuova funzionalità. Nel frattempo vi ricordiamo che potete in qualsiasi momento collegare Pokèmon Go a Pokèmon Let’s Go Pikachu o Pokèmon Let’s Go Eevee per il trasferimento dei Pokèmon catturati.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro articolo Come collegare Pokèmon Go a Pokèmon Let’s Go Pikachu ed Eevee