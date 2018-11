DRAGON BALL FIGHTER Z si aggiorna gratuitamente

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare una serie di aggiornamenti gratuiti per DRAGON BALL FighterZ per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via STEAM.

Il FighterZ Tournament è un nuovo torneo online che comprende diverse regole per gli scontri e per arrivare a una finale con un gruppo di 8 giocatori. I vincitori e i piazzati riceveranno ricompense speciali e Z Trophy che i giocatori potranno mostrare nella nuova Z Trophy Room.

Z Trophy Room, la seconda delle nuove feature, è unica per ogni giocatore e può essere decorata con i Z Trophy che hanno raccolto e con i Lobby Avatar. I giocatori possono anche cambiare la musica di sottofondo.

Non solo, sarà anche possibile visitare le stanze dei propri amici o mostrare la propria collezione agli ospiti. Questi primi due aggiornamenti sono disponibili da oggi 28 novembre.

Il terzo update, in arrivo il 5 dicembre, sono una serie di avatar a tema natalizio e variazioni nelle colorazioni. I personaggi, inclusi Vegeta, Trunks, Tien e C-18, avranno avatar a tema Babbo Natale, mentre Krilin e Buu saranno vestiti rispettivamente da renna e pupazzo di neve. Una nuova colorazione natalizia – rossa, verde e oro, sarà anche disponibile per tutti i personaggi.